Alex Mono realiza apresentação no Sabor de Pernambuco
Performance do cantor Alex Mono e compositor reúne música e gastronomia com participações especiais
Publicado: 02/09/2025 às 11:00
(Divulgação)
Com a proposta de unir a Música Popular Brasileira (MPB), arte e gastronomia, o cantor e compositor Alex Mono promove um show, nesta terça-feira (2), no restaurante Sabor de Pernambuco, localizado no Bairro do Recife, a partir das 18h.
A apresentação compõe o projeto Sabor & Arte e conta com as participações especiais de Breno Lira, na guitarra, Tomás Melo e Eugênio, na percussão. O momento ainda terá a presença do artista visual Fernando Duarte, com performances artísticas e desenvolvimento de desenhos instantâneos durante o show.
Com um roteiro desenvolvido a partir das memórias afetivas de Alex Mono, músicas da banda Coração Tribal serão apresentadas para o público, remetendo à época dos anos 1990, além de canções da MPB e suas parcerias com Publius, Juliano Holanda e Fernando Duarte. O repertório ainda traz o seu último lançamento com o álbum Overfrevo, um Algoritmo do Frevo.