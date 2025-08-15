Bell Marques passa mal em corrida e é levado às pressas para hospital

Bell Marques participava de uma corrida quando passou mal e precisou ser levado ao hospital

Bell Marques passou mal na manhã desta sexta-feira (15/8) enquanto participava de uma corrida de rua em Fortaleza. O cantor precisou ser carregado e levado ao hospital.

O artista participava da Corrida 100% Você, realizada na Avenida Beira Mar. O evento é promovido por ele e reuniu fãs e corredores.

Bell sentiu um mal-estar quando cruzava a linha de chegada e recebeu apoio dos participantes que estavam perto. O percurso da corrida era de 10 km.

