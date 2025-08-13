Morre Nobuo Yamada, voz da música de abertura de Cavaleiros do Zodíaco

Cantor da banda MAKE-UP, Nobuo Yamada era conhecido por ser a voz da abertura do anime e morreu aos 61 anos

Nobuo Yamada (Reprodução)

A família do cantor japonês Nobuo Yamada, conhecido como NoB, revelou nesta quarta-feira (13/8) a morte do artista. NoB morreu no último sábado (9/8), aos 61 anos, após complicações decorrentes de um câncer renal.

Ao longo da carreira, NoB ficou conhecido por cantar a música de abertura do anime Cavaleiros do Zodíaco. Ao lado da banda MAKE-UP, era ele a voz da música Pegasus Fantasy e Blue Forever, que fazia o encerramento da produção.

“NoB compôs músicas de animes, se apresentou em shows e eventos ao redor do mundo e cativou inúmeros fãs no Japão e no exterior com seu canto e performances. Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão a todos os fãs que apoiaram entusiasticamente as atividades do NoB até agora e a todos os envolvidos que trabalharam arduamente”, escreveu a família do artista em comunicado.

