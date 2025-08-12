Saga HC comemora 25 anos com show de pré-lançamento de novo álbum

Grupo underground Saga HC celebra, neste domingo (17), os seus 25 anos de estrada com o show do EP 'Grito da Periferia'

(Divulgação)

Os 25 anos de uma das bandas mais importantes do cenário underground pernambucano, a Saga HC, serão celebrados no domingo, 17 de agosto, a partir das 13h, na quarta edição do Go Skate Day Jaboatão. A ocasião marcará o pré-lançamento do novo projeto do grupo, o EP Grito da Periferia.

O evento contará com skatistas, artistas, ativistas culturais, empreendedores e a comunidade de Prazeres vão se reunir na Skate Praza, embaixo do Viaduto Prefeito Geraldo Melo, em uma programação que começa às 13h com diversas atividades. Competição de melhor manobra, batalhas de rima e ações sociais estão programadas para o dia.

Abrindo o dia e nos intervalos, DJ Leto, seguido de nomes importantes da cena Sisu, Realidade Encoberta, The House 72 e Batalha de Rimas. Quem vai fechar o evento é justamente o Saga HC, que vai executar seus clássicos e as músicas do novo álbum, com direito a participação de dois dos três convidados do EP: Luísa Cunha (vocalista da banda Odiosa) e Hélio Abulidu (vocalista da banda Abulidu).

O festival homenageia a arte-educadora Thacy, que faleceu no início do ano vítima de um acidente de trânsito. Ela foi idealizadora de uma escolinha de skate voltada para crianças em situação de vulnerabilidade social de Prazeres.

O show de pré-lançamento do novo e quinto álbum do Saga HC conta com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com recursos da Lei nº 14.399/2022, por meio da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes.

O show do dia 17 de agosto marca o pré-lançamento do EP Grito da Periferia. Com sete músicas que mesclam o tradicional hardcore com pitadas de thrash e ritmos regionais, o álbum traz um Saga HC com 25 anos de carreira mas com uma fúria juvenil no palco.

Contando com participações mais que especiais dos vocalistas Cannibal (Devotos, na música Conexões Periféricas, que já ganhou um videoclipe), Luísa Cunha (Odiosa, na faixa Somos a Força) e Hélio Abulidu (Abulidu, na música Quebra Laje), Grito da Periferia mostra a maturidade musical e lírica de Alberto (vocal), Kleber Andrade e André Arruda (guitarras), Marcelo Cavalcanti (baixo) e Paulo César (bateria).

A produção do álbum obteve incentivo via Lei Paulo Gustavo (Fundarpe/PE).