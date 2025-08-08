° / °

Documentário pernambucano 'Tijolo por Tijolo' ganha sessão exclusiva no Recife

Premiado documentário 'Tijolo por Tijolo', rodado no Ibura, terá sessão exclusiva no Cinema São Luiz neste domingo (10)

Diario de Pernambuco

Publicado: 08/08/2025 às 21:45

/Divulgação

(Divulgação)

Depois de um ano percorrendo festivais nacionais e internacionais, o premiado documentário pernambucano Tijolo por Tijolo chega aos cinemas de todo o Brasil no mês de agosto, e, neste domingo (10), às 16h, o Recife recebe a pré-estreia exclusiva do premiado longa-metragem que mostra a história real de Cris Martins, uma influenciadora de Ibura, região periférica da cidade.

A protagonista e o marido perderam os empregos no início da pandemia de Covid-19 e também a casa em que moravam com três crianças pequenas, por risco de desabamento. Grávida do quarto filho e em busca de uma laqueadura, ela passa a trabalhar como micro-influenciadora nas redes, enquanto tenta reconstruir a casa e reestruturar a vida ‘tijolo por tijolo’.

- Divulgação
(crédito: Divulgação)

Com direção de Victória Álvares e Quentin Delaroche, o filme aposta em um olhar cuidadoso e humanizado da dupla de cineastas, eternizando na tela a luta diária de uma família.

“‘Tijolo por Tijolo’ vai além de um registro documental. O longa é uma manifestação sobre dignidade, maternidade e o direto à moradia, uma história que ecoa as vozes de tantas outras ‘Cris’ espalhadas pelo Brasil, apostando no cinema como uma ferramenta de autoconhecimento, reflexão e transformação da sociedade”, comentam os diretores, que também assinam o roteiro e a produção.

A sessão contará com a presença do elenco, diretores e equipe do filme. Os ingressos estão disponíveis pelo Ticket Simples.com.

