Documentário pernambucano 'Tijolo por Tijolo' ganha sessão exclusiva no Recife

(Divulgação)

Depois de um ano percorrendo festivais nacionais e internacionais, o premiado documentário pernambucano Tijolo por Tijolo chega aos cinemas de todo o Brasil no mês de agosto, e, neste domingo (10), às 16h, o Recife recebe a pré-estreia exclusiva do premiado longa-metragem que mostra a história real de Cris Martins, uma influenciadora de Ibura, região periférica da cidade.

A protagonista e o marido perderam os empregos no início da pandemia de Covid-19 e também a casa em que moravam com três crianças pequenas, por risco de desabamento. Grávida do quarto filho e em busca de uma laqueadura, ela passa a trabalhar como micro-influenciadora nas redes, enquanto tenta reconstruir a casa e reestruturar a vida ‘tijolo por tijolo’.

(crédito: Divulgação)

Com direção de Victória Álvares e Quentin Delaroche, o filme aposta em um olhar cuidadoso e humanizado da dupla de cineastas, eternizando na tela a luta diária de uma família.

“‘Tijolo por Tijolo’ vai além de um registro documental. O longa é uma manifestação sobre dignidade, maternidade e o direto à moradia, uma história que ecoa as vozes de tantas outras ‘Cris’ espalhadas pelo Brasil, apostando no cinema como uma ferramenta de autoconhecimento, reflexão e transformação da sociedade”, comentam os diretores, que também assinam o roteiro e a produção.

A sessão contará com a presença do elenco, diretores e equipe do filme. Os ingressos estão disponíveis pelo Ticket Simples.com.

