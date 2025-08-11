Festival de Gramado abrirá com gosto pernambucano nesta sexta (15)

Um dos mais tradicionais eventos do calendário audiovisual brasileiro, o Festival de Gramado terá 'O Último Azul' na sessão de abertura

Filme é dirigido pelo pernambucano Gabriel Mascaro e venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim (Foto: Guillermo Garza)

Mais uma edição do Festival de Cinema de Gramado se prepara para deixar sua marca no movimentado calendário audiovisual brasileiro, que vive um dos anos mais intensos de sua história. Em sua 53ª edição, o evento considerado um dos mais tradicionais do cinema nacional terá como filme de abertura, na próxima sexta-feira, dia 15, o aclamado O Último Azul, dirigido pelo pernambucano Gabriel Mascaro, dos amplamente repercutidos Boi Neon e Divino Amor. Premiado com o Urso de Prata no 75º Festival de Berlim, o longa protagonizado por Denise Weinberg e Rodrigo Santoro entra em cartaz no circuito comercial em dia 28 de agosto.

Na aguardada Mostra Competitiva de Longas Brasileiros, seis filmes foram selecionados para disputar os Kikitos do festival: os cariocas Querido Mundo, de Miguel Falabella, e Papagaios, de Douglas Soares, o brasiliense A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo, o mato-grossense, de Bruno Bini, o paranaense Nó, de Laís Melo, Papagaios, e o paulista Sonhar com Leões, de Paolo Marinou-Blanc.

São doze produções de oito estados diferentes que integram a competição de curtas brasileiros, entre eles destaca-se o pernambucano As Musas, de Rosa Fernan, o alagoano O Mapa Em Que Estão Meus Pés, de Luciano Pedro Jr. e os baianos Na Volta Eu Te Encontro, de Urânia Munzanzu, e Jacaré, de Victor Quintanilha.

A curadoria desta edição do festival está a cargo do ator Caio Blat, da atriz Camila Morgado e do jornalista e crítico Marcos Santuario. A atriz paraibana Marcélia Cartaxo — que protagonizou Pacarrete (2019), um dos mais premiados em Gramado nos últimos anos — será homenageada com o troféu Oscarito, enquanto Rodrigo Santoro receberá o Kikito de Cristal. Já a produtora Mariza Leão, fundadora da Morena Filmes, ficará com o troféu Eduardo Abelin, prêmio que leva o nome de um dos pioneiros do cinema gaúcho.

“Nosso foco foi contemplar essa variedade de temas, de narravas, mesclar nomes consagrados com novas promessas. Espero que o público se deslumbre com a força do nosso cinema, com o vigor com que ele se renova e se reafirma", afirma Caio Blat. Camila Morgado complementa: “Não foi uma tarefa simples escolher esses seis tulos. Vimos muitos trabalhos poderosos e com vozes próprias, que reafirmam a força do nosso audiovisual e da nossa cultura. São filmes que provocam, sensibilizam e, acima de tudo, nos representam", exalta a atriz e curadora.

Outro destaque do Festival de Gramado 2025 será a exibição do piloto da série brasileira Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, que tem direção geral do pernambucano Marcelo Gomes (de Cinema, Aspirinas e Urubus) e direção de Carol Minem. Com cinco episódios baseados em fatos, a obra trata da epidemia da AIDS durante a década de 1980 e conta com Johnny Massaro, Ícaro Silva, Bruna Linzmeyer, Eli Feereira, Julio Machado, Igor Fernandez, Andréia Horta, Carla Ribas e a pernambucana Hermila Guedes. O tapete vermelho do Festival de Gramado vai se estender para mais um semestre de celebração do cinema brasileiro.