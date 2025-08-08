° / °

Viver
cantor

Morre Arlindo Cruz, um dos maiores sambistas brasileiros, aos 66 anos

O cantor teve um AVC em 2017 e, desde então, passou a viver com dificuldades. Após anos convivendo com sequelas, o sambista não resistiu

Metrópoles

Publicado: 08/08/2025 às 15:20

Seguir no Google News Seguir

Arlindo Cruz sofreu um AVC hemorrágico em abril de 2017. Foto: Divulgação/

Arlindo Cruz sofreu um AVC hemorrágico em abril de 2017. Foto: Divulgação ()

Morreu nesta sexta-feira (8/8) o músico e compositor Arlindo Cruz, aos 66 anos. Ele estava internado no CTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, tratando uma pneumonia. A informação foi confirmada pela família do artista.

Arlindo Cruz teve um AVC em 2017 enquanto tomava banho e passou a viver de forma debilitada por conta das sequelas causadas pelo derrame. Em julho deste ano, o cantor parou de responder aos estímulos e não apresentava mais avanços, mesmo após seguintes cirurgias. Além disso, o sambista também era portador de uma doença autoimune e precisava usar uma sonda alimentar.

Arlindo tinha 66 anos e era conhecido por ser um dos maiores compositores da geração do samba. A carreira dele foi marcada por diversos sucessos musicais como Meu Lugar, O Bem, Será Que É Amor e O Show Tem Que Continuar.

As informações são do portal Metrópoles.

Mais de Viver

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP