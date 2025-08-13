Mês da cerveja: visitas às cervejarias da Ambev são opção de lazer para os fãs da cervejinha

Cervejaria Ambev (Divulgação/Ambev)

Agosto é o mês oficial de celebrar uma das grandes paixões nacionais: a cerveja. Durante todos os sábados do mês, em cinco cidades brasileiras, incluindo Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife , as cervejarias da Ambev estarão de portas abertas para visitas guiadas gratuitas, oferecendo uma experiência única para quem deseja conhecer de perto o processo de produção da bebida mais querida do país.

As visitas, que acontecem nos dias 9, 16, 23 e 30 de agosto, são destinadas a maiores de 18 anos e reúnem uma programação que inclui passeio pelos bastidores da fabricação, degustação e, claro, petiscos típicos de boteco para completar o clima. Além da unidade de Itapissuma, participam da ação as fábricas localizadas em Jaguariúna (SP), Agudos (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Ponta Grossa (PR).

Para participar, é necessário agendar previamente pelo site da Ambev.