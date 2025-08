Exposição 'Sobressalto e Estripulia' chega à Galeria Marco Zero

(Divulgação)

O artista pernambucano Bozó Bacamarte constrói em suas pinturas um universo em que a ludicidade se apresenta como tema e também método de criação. Propondo um mergulho na sua obra, a Galeria Marco Zero apresenta a exposição Sobressalto e Estripulia, com curadoria de Guilherme Moraes, reunindo 23 pinturas, entre médios e grandes formatos.

A exposição incorpora algumas das principais temáticas que atravessam a produção de Bozó: os festejos e manifestações culturais de Pernambuco, a mitologia, o sincretismo religioso, personagens populares e referências às tradições pictóricas e da oralidade do Nordeste.

“Minha pintura é marcada por uma liberdade muito grande, tanto na forma de criar quanto na abertura para o público se relacionar com a obra e interpretá-la. Meus trabalhos podem ter imagens muito complexas, com vários elementos, como também podem ser simples, focados em um personagem. No fundo, o que me interessa é provocar sensações, não ditar a forma que a pessoa enxerga a obra. Por isso, há sempre ‘saídas’, um humor que pode quebrar algum elemento mais pesado”, explica o artista.

"O mundo fantástico de Bozó Bacamarte combina inquietação e meticulosidade a um repertório iconográfico que envolve o circo, a xilogravura popular nordestina, o terreiro de jurema do qual é frequentador, suas engenhocas pictóricas são permeadas por paisagens agrestes habitadas por seres os mais diversos, de pessoas a animais, passando por gravatás, cactos e seres enigmáticos, híbridos, misturas de bicho e gente", destaca o curador Guilherme Moraes.