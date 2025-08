Doralyce festeja a cultura pop do Nordeste em dois shows em Agosto

(Bea Salgado)

A cantora, compositora e ativista pernambucana Doralyce realiza dois shows no estado nesse mês de agosto. O primeiro é show de forró Chamego, que acontece no próximo dia 8 de agosto, no Sintepe, no Recife; o segundo será no dia 15 de agosto, show autoral no município de Pesqueira, Agreste de Pernambuco, como parte do festival Pernambuco Meu País, dividindo a noite com Teto, L7nnon, Matuê e outros.

Cada apresentação trará elementos de Afropop, pop latino, MPB, pagotrap, R&B, pop, hip hop, salsa bregadeira, trapfunk, downtempo, chill e forró raiz.

No show do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco, no dia 8, o clima será de arrasta-pé e memória viva do Nordeste. Doralyce convida o cantor Juba para celebrar o forró das antigas com um repertório que mistura diferentes fases do mais nordestino dos ritmos.

“Estou muito feliz de fazer esses dois shows, esse show de forró vou cantar músicas que eu ouvia na minha infância. São canções que fazem parte da minha vivência, da minha experiência como nordestina de brincar o São João com um mês inteiro de forró”, diz Doralyce.

Já em Pesqueira, a artista apresenta o show Revolução Afetuosa, um mergulho em sua trajetória autoral, com sucessos de seu repertório como Miss Beleza Universal e Nós Somos Mulheres. Em cena, ela entrega um espetáculo pop afrofuturista entrelaçado ao afrobeat.

“É um show que traz a energia das minhas músicas, é para mexer o corpo e a mente juntos. É para dançar até o patriarcado cair. Claro que é sempre uma experiência incrível tocar em Pernambuco, que é a minha casa, onde começa a minha história com a arte”, disse a cantora.

Doralyce se prepara para lançar seu novo álbum, Redenção, em 2026, que segue a identidade pop afrofuturista da cantora, com elementos latinos, e trará composições autorais em parceria com nomes como Umberto Tavares e Jefferson Nascimento. “Redenção fala de recomeço, é um disco afetivo e espiritual, além de fazer as pessoas dançarem, vai fazer as pessoas sentirem com profundidade”, destacou. Algumas músicas do disco serão lançadas ainda em 2025.