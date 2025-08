Fotógrafo Mateus Sá lança galeria de registros do patrimônio cultural pernambucano

O fotógrafo pernambucano Mateus Sá está disponibilizando gratuitamente uma galeria online com sua produção, fruto do projeto 'O Acervo como Fonte de Pesquisa Autoral'

(Foto: Mergulha e Voa)

Nesta quinta (7), às 17 horas, o fotógrafo pernambucano Mateus Sá disponibiliza gratuitamente ao público uma nova galeria online com vídeo e fotos inéditas de parte de sua produção autoral, fruto do projeto O Acervo como Fonte de Pesquisa Autoral, que produziu um inventário de toda a produção analógica do artista visual ao longo de mais de duas décadas.

Trata-se de um trabalho minucioso de documentação do patrimônio cultural de Pernambuco. O projeto conta com o incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura).

A iniciativa irá permitir que as imagens que antes eram restritas ao acervo pessoal do fotógrafo, possam ser acessadas pelo público em geral por meio do site do artista.

A nova galeria digital destaca o vídeo inédito produzido durante a realização do inventário fotográfico — um misto de making of com videoarte, de todo o processo revelando os bastidores da pesquisa, e as fotos inéditas que retratam manifestações culturais, territórios e populações das diversas regiões do estado — do Sertão à Zona da Mata, passando pelo Agreste, Região Metropolitana do Recife e o arquipélago de Fernando de Noronha.

Todo material ficará disponível em uma nova galeria do site www.mateussa.com e nas redes sociais do fotógrafo (@mateussagaleria e @mateus_f11), servindo como base para novos projetos e ações culturais.

O trabalho de inventário do acervo envolveu a catalogação, higienização, digitalização e acondicionamento de aproximadamente 10 mil peças fotográficas e levou cerca de 12 meses para ser finalizado. "Usamos diversos procedimentos técnicos para recuperar materiais que estavam em diferentes suportes, como negativos coloridos e em preto e branco, slides e fotografias impressas", explica Mateus Sá.

Com a proposta de tornar o material acessível também a pessoas com deficiência auditiva e visual, o projeto contou com a expertise da equipe da Centrae – Soluções em Acessibilidade, empresa referência no trabalho de acessibilidade em Pernambuco. No vídeo, a equipe utilizou legenda LSE e janela de Libras e nas fotos audiodescrição e texto alternativo.