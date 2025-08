Bonito Cinesur anuncia vitoriosos da 3ª edição do festival

No último sábado (2), o Bonito Cinesur - Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito, no Mato Grosso do Sul, realizou a sua cerimônia de premiação apresentada por Thiago Lacerda e Claudia Ohana

(Foto: Diego Cardoso)

Na noite do último sábado, ocorreu o encerramento da 3ª edição do Bonito Cinesur - Festival de Cinema Sul-americano de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Os atores Claudia Ohana e Thiago Lacerda foram convidados para apresentar a cerimônia e anunciar os vencedores do evento que, de 25 de julho a 2 de agosto, reuniu no coração geográfico do continente, cinemas de diferentes países latinos em uma confluência cultural que se torna cada vez mais importante no momento atual da produção brasileira.

JÚRI OFICIAL

Melhor Longa-Metragem Sul-Americano: Oro Amargo, de Juan Olea (Chile/Uruguai/Alemanha)

Melhor Curta-Metragem Sul-Americano: Amor en Los Tiempos de Qualquer que Seja o Nome Presente, de Valentina Qaszulxkef (Colômbia)

Melhor Longa-Metragem Ambiental: Rua do Pescador Nº 6, de Bárbara Paz (Brasil)

Melhor Curta-Metragem Ambiental: Sobre a Cabeça os Aviões, de Amanda Costa e Fausto Borges (Brasil)

Melhor Filme Sul-Mato-Grossense: Jardim de Pedra - Vida e Morte de Glauce Rocha

JÚRI POPULAR

Melhor Longa-Metragem Sul-Americano: A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert (Brasil)

Melhor Curta-Metragem Sul-Americano: Revelación, de Emanuel Moreno Elgueta (Chile).

Melhor Longa-Metragem Ambiental: Sinfonia da Sobrevivência, de Michel Coeli (Brasil)

Melhor Curta-Metragem Ambiental: Sobre Ruínas, de Carol Benjamin (Brasil)

Melhor Filme Sul-Mato-Grossense: Enigmas no Rolê (de Ulísver Silva)

Divulgação (crédito: Filme brasileiro 'Rua do Pescador Nº 6', de Bárbara Paz, venceu o prêmio de Melhor Longa Ambiental)

MENÇÕES HONROSAS

- Menção Honrosa ao curta-metragem ambiental Uma Menina, Um Rio, de Renata Martins (Brasil)

*Menção Honrosa ao longa-metragem ambiental Sinfonia da Sobrevivência, de Michel Coeli (Brasil)

Em entrevista ao Viver, Thiago Lacerda, que esteve presente na primeira edição do Cinesur, destaca a importância de eventos culturais no atual momento que o cinema brasileiro está vivendo. "Para mim toda reunião em torno da arte é fundamental. Celebrar o nosso audiovisual em um mais um período de retomada, após um período de tanta negação da cultura e do que há de humano nas pessoas", afirma.

O ator prossegue, mencionando o fator enriquecedor da convergência internacional promovida pelo festival "Esse lugar aqui onde o Bonito Cinesur acontece é muito especial para isso, porque estamos tão próximos de várias fronteiras entre países, por vezes negligenciadas por nós. É um espaço de diálogo essencial e simbólico. Foi um prazer vir no primeiro ano e um maior ainda voltar e ver como nesse período o festival já cresceu", conclui Thiago.