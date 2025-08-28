Edição de 2025 do Pizza Fest começa nesta sexta (29), na RMR

(Divulgação)

O forno está quentinho com tudo pronto para o Pizza Fest 2025, festival gastronômico serão mais de 20 nomes de pizzarias, entre redes e locais, que montaram receitas com até três combos exclusivos para a temporada, que vai de 29 de agosto a 21 de setembro.



Uma das novidades neste ano é a chancela do evento por dois grandes nomes da realização de festivais gastronômicos da cidade, que será assinado por Leo Barbosa, por trás de Pernambuco Restaurant Week e Burger Burger Gourmet by Restaurant Week e André Vita, nome que realiza na cidade o Festival de Comida Ogra, o Rota Doce e Burgertown. “É uma parceria que reforça a união, o empreendedorismo e a vontade de ver o desenvolvimento da gastronomia em nossa cidade”, destaca André Vita.

Entre os nomes confirmados, estão pizzarias de rede e também grifes locais já conhecidas entre os amantes da redonda. Para Leo Barbosa, a edição é mais uma oportunidade de reunir família e amigos em volta da mesa, descobrindo novos sabores criados para a ocasião.

Conheça todos os participantes:

Armazém Guimarães

Benvinda Pizza - Aflitos

Benvinda Pizza - Boa Viagem

Benvinda Pizza - Ubaias

Delipizza

Donna Massa Pizzaria e Restaurante

Fornalha do Dragão

Forneria 1121 - Aflitos

Forneria 1121 - Pina

Forneria Original

Forneria Quanto Prima

Forno Recife

Hasta La Pizza - Casa Forte

Hasta la Pizza - Espinheiro

La Terrazza Forneria

Leonezzi Pizzeria

Lupi pizzeria

Magalhães Pizza

Oscarito Pizza & Grill

Pizzalize

Pizzaria Vinci - Mercado da Torre

Pizzaria Vinci - Boa Viagem

Ruy's Pizza Artesanal

The Pizza New York Style