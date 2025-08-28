Edição de 2025 do Pizza Fest começa nesta sexta (29), na RMR
Evento vai de 29 de agosto a 21 de setembro em toda Região Metropolitana do Recife
Publicado: 28/08/2025 às 17:21
(Divulgação)
O forno está quentinho com tudo pronto para o Pizza Fest 2025, festival gastronômico serão mais de 20 nomes de pizzarias, entre redes e locais, que montaram receitas com até três combos exclusivos para a temporada, que vai de 29 de agosto a 21 de setembro.
Uma das novidades neste ano é a chancela do evento por dois grandes nomes da realização de festivais gastronômicos da cidade, que será assinado por Leo Barbosa, por trás de Pernambuco Restaurant Week e Burger Burger Gourmet by Restaurant Week e André Vita, nome que realiza na cidade o Festival de Comida Ogra, o Rota Doce e Burgertown. “É uma parceria que reforça a união, o empreendedorismo e a vontade de ver o desenvolvimento da gastronomia em nossa cidade”, destaca André Vita.
Entre os nomes confirmados, estão pizzarias de rede e também grifes locais já conhecidas entre os amantes da redonda. Para Leo Barbosa, a edição é mais uma oportunidade de reunir família e amigos em volta da mesa, descobrindo novos sabores criados para a ocasião.
Conheça todos os participantes:
Armazém Guimarães
Benvinda Pizza - Aflitos
Benvinda Pizza - Boa Viagem
Benvinda Pizza - Ubaias
Delipizza
Donna Massa Pizzaria e Restaurante
Fornalha do Dragão
Forneria 1121 - Aflitos
Forneria 1121 - Pina
Forneria Original
Forneria Quanto Prima
Forno Recife
Hasta La Pizza - Casa Forte
Hasta la Pizza - Espinheiro
La Terrazza Forneria
Leonezzi Pizzeria
Lupi pizzeria
Magalhães Pizza
Oscarito Pizza & Grill
Pizzalize
Pizzaria Vinci - Mercado da Torre
Pizzaria Vinci - Boa Viagem
Ruy's Pizza Artesanal
The Pizza New York Style