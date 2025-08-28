Lollapalooza 2026: festival anuncia atrações da sua 13ª edição

Marcado para os dias 20, 21 e 22 de março do ano que vem, o Lollapalooza Brasil 2026 acontecerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os ingressos já estão à venda

Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan e Lorde foram confirmados no Lollapalooza 2026 (Divulgação)

O Lollapalooza Brasil anunciou, nesta quinta-feira (28), os artistas que se apresentarão na edição de 2026 do festival de música.

Mais cedo, o site da Ticketmaster, empresa responsável pela venda dos ingressos, divulgou os nomes de seis atrações que integram a line-up do evento: Sabrina Carpenter, Tyler the Creator, Chappell Roan, Deftones, Lorde e Skrillex.

Confira a line-up completa:

