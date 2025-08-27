Jovem que armou plano terrorista em show de Taylor Swift é condenado

As apresentações de Taylor Swift em Viena precisaram ser canceladas após três suspeitos serem presos

Taylor Swift durante apresentação (Reprodução/ Redes sociais)

Um jovem de 16 anos foi condenado em Berlim por ter se envolvido em um plano terrorista que planejava ataques durante uma série de shows de Taylor Swift em Viena, no ano passado.



Identificado como Mohamad A., o jovem recebeu uma pena de 18 meses de prisão. A decisão saiu nessa terça-feira (26/8), segundo a Variety.



Na época do ocorrido, Taylor tinha espetáculos marcados de 8 a 10 de agosto no Estádio Ernst Happel, o maior da Áustria. As apresentações faziam parte da turnê internacional The Eras Tour.

