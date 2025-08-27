Oitava edição do Poesia na Tela exibe filmes no interior
A 8ª edição do Poesia na Tela — Mostra Audiovisual de Tabira realiza em setembro ações gratuitas e voltadas para todas as idades
Publicado: 27/08/2025 às 21:41
'A Ponte', de Richard Soares (Divulgação)
Do dia 1º a 5 de setembro, a 8ª edição da Poesia na Tela — Mostra Audiovisual de Tabira apresenta uma programação gratuita com exibições de filmes, oficinas, lançamentos de livros, mesa de glosa feminina e ações ambientais.
Além de Tabira, escolas e praças dos distritos de Borborema e Brejinho também recebem ações, ampliando o acesso e celebrando a cultura no Sertão do Pajeú. Além do foco na produção audiovisual da região, a mostra celebra seu compromisso com a diversidade, a partir de mostras temáticas em parceria com o Recifest, a Mostra Mulher de Cinema, a Cine Comunaty - Mostra de Cinema Indígena e o festival Polo Sur latinoamericano.
Criada em 2014, a Poesia na Tela nasceu como uma celebração, através do audiovisual, da cultura e da tradição poética do Sertão do Pajeú. Ao longo dos anos, o projeto vem evidenciando a pluralidade da produção local, sempre em diálogo, também, com as criações de outros locais de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Nesta oitava edição, a cidade de Tabira e distritos de sua Zona Rural recebem filmes de animação, documentários, ficção e outros gêneros.
Quando idealizamos a mostra, buscávamos obras que retratavam vidas e obras de poetas aqui do Sertão do Pajeú, essas pessoas eram personagens. Hoje, graças aos incentivos públicos, editais vemos um número crescente de diretoras e diretores contando suas próprias histórias e isso nos impulsiona mais e mais a contribuir com o cenário, afirma Devyd Santos, diretor artístico da Poesia na Tela.
Confira a programação completa da 8ª Poesia na Tela:
01/09 (segunda-feira)
Distrito de Borborema
Local: Escola Municipal Cônego Luiz Muniz do Amaral
8h: Sessão Internacional - Festival Polo Sur Latinoamericano
La Voz del huito, de Rita Sánchez Joaquina Izaguirre e Mara Corrales (Peru)
Estrellas Del Desierto, de Katherina Harder Sacre (Chile)
Un Cuarto de Bagagem, de Daniela Cuenca (Equador/Valência)
14h: Sessão Cine Comunaty
Encantarias do Sertão: Kaipora, de Seté Payayá (BA)
Javyju, de Kunha Rete e Carlos Eduardo Magalhães (SP)
Faísca, de Bárbara Matias Kariri (CE)
16h: Ação ambiental Viveiro Itinerante, parceria com S.O.S Poço Escrito
19h: Sessão Especial (Local: Praça Antônio Silvestre)
Carta para o Futuro, de Bruna Tavares e William Tenório (Afogados da Ingazeira - PE)
Guida, de Rosana Urbes (SP)
O Globo Ativo, de José Ivan Dias (Tabira - PE)
Moagem, de Odília Nunes (Ingazeira - PE)
Tabira
8h: Oficina Outros sertões e o minuto , com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento (Local: Secretaria de Educação e Esportes, Rua Albertina Xavier Pires , Nº 239 - Centro)
02/09 (terça-feira)
Distrito de Brejinho
8h: Sessão Recifest (Local: Escola Municipal de Tempo integral Cícero Correia)
Crescer onde Nasce o Sol, de Xulia Doxáqui (PE)
Iara, DE Erika P. dos Santos e Cássio P. dos Santos (MG)
O Fundo dos Nossos Corações, de Letícia Leão (RJ)
14h: Sessão Mostra Mulher de Cinema (Local: Escola Municipal de Tempo integral Cícero Correia)
Céu, de Valtyennya Pires (PB)
Wadja, de Narriman Kauane (PE)
Neide, de Gabrielle Nunes (SP)
Ave Maria, de Pê Moreira (RJ)
16h: Ação ambiental Viveiro Itinerante, parceria com S.O.S Poço Escrito
19h: Sessão Especial (Local: Praça Cícero José de Brito)
Un Cuarto de Bagagem, de Daniela Cuenca (Equador/Valência)
Derlon: uma experiência visual, direção coletiva (Tabira - PE)
Reisado Domingos Amaro, de Dayane Rocha (Tabira - PE)
Tabira
8h: Oficina Outros sertões e o minuto , com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento (Local: Secretaria de Educação e Esportes, Rua Albertina Xavier Pires , Nº 239 - Centro)
03/09 (quarta-feira)
Tabira
8h: Oficina Outros sertões e o minuto com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento (Local: Secretaria de Educação e Esportes, Rua Albertina Xavier Pires , Nº 239 - Centro)
8h: Sessão Internacional - Festival Polo Sur Latinoamericano (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)
La Voz del huito, de Rita Sánchez Joaquina Izaguirre e Mara Corrales (Peru)
Estrellas Del Desierto, de Katherina Harder Sacre (Chile)
Un Cuarto de Bagagem, de Daniela Cuenca (Equador/ Valência)
09h30: Sessão Mostra Mulher de Cinema (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)
Céu, de Valtyennya Pires (PB)
Wadja, de Narriman Kauane (PE)
Neide, de Gabrielle Nunes (SP)
Ave Maria, de Pê Moreira (RJ)
14h: Atividade Formativa O Cordel como Patrimônio cultural e imaterial do Brasil, com Dulce Lima
16h: Ação ambiental Viveiro Itinerante, parceria com S.O.S Poço Escrito
18h30: Lançamento do livro Celeste Vidal: uma vida na ditadura militar brasileira, de Genildo Santana (Local: Praça Gonçalo Gomes)
19h: Sessão Especial (Local: Praça Gonçalo Gomes)
Celeste Vidal: Metade Sol, Metade Sombra, de Maria Ruana Xavier (Tabira - PE)
Viva o Outro Mundo, de Katia Mesel (PE)
O Bem Virá, de Uilma Queiroz (Afogados da Ingazeira - PE)
04/09 (quinta-feira)
Tabira
8h: Oficina Outros sertões e o minuto , com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento (Local: Secretaria de Educação e Esportes, Rua Albertina Xavier Pires , Nº 239 - Centro)
8h: Sessão Cine Comunaty (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)
Encantarias do Sertão: Kaipora, de Seté Payayá (BA)
Javyju, de Kunha Rete e Carlos Eduardo Magalhães (SP)
Faísca, de Bárbara Matias Kariri (CE)
9h30: Sessão Recifest (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)
Crescer onde Nasce o Sol, de Xulia Doxáqui (PE)
Iara, de Erika P. dos Santos e Cássio P. dos Santos (MG)
O Fundo dos Nossos Corações, de Letícia Leão (RJ)
14h: Masterclass: Cinema e História, com Bruna Tavares (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)
16h: Ação ambiental Viveiro Itinerante, parceria com S.O.S Poço Escrito (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)
18h30: Lançamento de livro: Imagens de uma busca de si, com o organizador Márcio Andrade (Local: Praça Gonçalo Gomes)
19h: Sessão Especial LPG Pajeú (Local: Praça Gonçalo Gomes)
Cinza, direço coletiva (Tabira - PE)
Uma Passagem de Lua, de Kau Silva (Tabira - PE)
Mistérios do Poço Escrito, de José Ivan Dias (Tabira - PE)
Um Balé de Raízes, de Diogo Marques (Tabira - PE)
É Cantando Que Eu Me Liberto, de Talitha Farias (Triunfo - PE)
A Ponte, de Richard Soares (Afogados da Ingazeira - PE)
A Torre de Itapetim, de Jefferson Souza (Itapetim - PE)
Corpo Seco, de Flávio Rocha (Tuparetama - PE)
05/09 (sexta-feira)
Tabira
8h: Oficina Outros sertões e minuto , com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento (Local: Secretaria de Educação e Esportes, Rua Albertina Xavier Pires , Nº 239 - Centro)
8h: Apresentação do Jogo de ficção educativa sobre a história da poesia do Pajéu: As aventuras de um Pajeú Encantado, com Jefferson Sousa (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)
10h: Masterclass: Poesia Animada, com Rosana Urbes (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)
16h: Ação ambiental Viveiro Itinerante, parceria com S.O.S Poço Escrito
18h30: Lançamento do livro Virada num mói de cuento, de Dayane Rocha (Local: Praça Gonçalo Gomes)
19h: Sessão de Homenagem a Bruna Tavares e Rosana Urbes (Local: Praça Gonçalo Gomes) Carol, de Bruna Tavares (PE)
Salam, de Bruna Tavares (PE)
Guida, de Rosana Urbes (SP)
Safo, de Rosana Urbes (SP)
20h: Mesa de Glosas Feminina + Encerramento (Local: Praça Gonçalo Gomes)
Poetisas: Dayane Rocha (Tabira), Elenilda Amaral (Afogados da Ingazeira), Erivoneide Amaral (Afogados da Ingazeira), Francisca Araújo (Iguaracy) e Vivi Maria (São José do Egito).