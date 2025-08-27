Oitava edição do Poesia na Tela exibe filmes no interior

A 8ª edição do Poesia na Tela — Mostra Audiovisual de Tabira realiza em setembro ações gratuitas e voltadas para todas as idades

'A Ponte', de Richard Soares (Divulgação)

Do dia 1º a 5 de setembro, a 8ª edição da Poesia na Tela — Mostra Audiovisual de Tabira apresenta uma programação gratuita com exibições de filmes, oficinas, lançamentos de livros, mesa de glosa feminina e ações ambientais.

Além de Tabira, escolas e praças dos distritos de Borborema e Brejinho também recebem ações, ampliando o acesso e celebrando a cultura no Sertão do Pajeú. Além do foco na produção audiovisual da região, a mostra celebra seu compromisso com a diversidade, a partir de mostras temáticas em parceria com o Recifest, a Mostra Mulher de Cinema, a Cine Comunaty - Mostra de Cinema Indígena e o festival Polo Sur latinoamericano.

Criada em 2014, a Poesia na Tela nasceu como uma celebração, através do audiovisual, da cultura e da tradição poética do Sertão do Pajeú. Ao longo dos anos, o projeto vem evidenciando a pluralidade da produção local, sempre em diálogo, também, com as criações de outros locais de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Nesta oitava edição, a cidade de Tabira e distritos de sua Zona Rural recebem filmes de animação, documentários, ficção e outros gêneros.

Quando idealizamos a mostra, buscávamos obras que retratavam vidas e obras de poetas aqui do Sertão do Pajeú, essas pessoas eram personagens. Hoje, graças aos incentivos públicos, editais vemos um número crescente de diretoras e diretores contando suas próprias histórias e isso nos impulsiona mais e mais a contribuir com o cenário, afirma Devyd Santos, diretor artístico da Poesia na Tela.

Confira a programação completa da 8ª Poesia na Tela:

01/09 (segunda-feira)



Distrito de Borborema

Local: Escola Municipal Cônego Luiz Muniz do Amaral

8h: Sessão Internacional - Festival Polo Sur Latinoamericano

La Voz del huito, de Rita Sánchez Joaquina Izaguirre e Mara Corrales (Peru)

Estrellas Del Desierto, de Katherina Harder Sacre (Chile)

Un Cuarto de Bagagem, de Daniela Cuenca (Equador/Valência)

14h: Sessão Cine Comunaty

Encantarias do Sertão: Kaipora, de Seté Payayá (BA)

Javyju, de Kunha Rete e Carlos Eduardo Magalhães (SP)

Faísca, de Bárbara Matias Kariri (CE)

16h: Ação ambiental Viveiro Itinerante, parceria com S.O.S Poço Escrito

19h: Sessão Especial (Local: Praça Antônio Silvestre)

Carta para o Futuro, de Bruna Tavares e William Tenório (Afogados da Ingazeira - PE)

Guida, de Rosana Urbes (SP)

O Globo Ativo, de José Ivan Dias (Tabira - PE)

Moagem, de Odília Nunes (Ingazeira - PE)



Tabira

8h: Oficina Outros sertões e o minuto , com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento (Local: Secretaria de Educação e Esportes, Rua Albertina Xavier Pires , Nº 239 - Centro)



02/09 (terça-feira)

Distrito de Brejinho

8h: Sessão Recifest (Local: Escola Municipal de Tempo integral Cícero Correia)

Crescer onde Nasce o Sol, de Xulia Doxáqui (PE)

Iara, DE Erika P. dos Santos e Cássio P. dos Santos (MG)

O Fundo dos Nossos Corações, de Letícia Leão (RJ)



14h: Sessão Mostra Mulher de Cinema (Local: Escola Municipal de Tempo integral Cícero Correia)

Céu, de Valtyennya Pires (PB)

Wadja, de Narriman Kauane (PE)

Neide, de Gabrielle Nunes (SP)

Ave Maria, de Pê Moreira (RJ)

16h: Ação ambiental Viveiro Itinerante, parceria com S.O.S Poço Escrito

19h: Sessão Especial (Local: Praça Cícero José de Brito)

Un Cuarto de Bagagem, de Daniela Cuenca (Equador/Valência)

Derlon: uma experiência visual, direção coletiva (Tabira - PE)

Reisado Domingos Amaro, de Dayane Rocha (Tabira - PE)



Tabira

8h: Oficina Outros sertões e o minuto , com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento (Local: Secretaria de Educação e Esportes, Rua Albertina Xavier Pires , Nº 239 - Centro)

03/09 (quarta-feira)

Tabira

8h: Oficina Outros sertões e o minuto com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento (Local: Secretaria de Educação e Esportes, Rua Albertina Xavier Pires , Nº 239 - Centro)

8h: Sessão Internacional - Festival Polo Sur Latinoamericano (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)

La Voz del huito, de Rita Sánchez Joaquina Izaguirre e Mara Corrales (Peru)

Estrellas Del Desierto, de Katherina Harder Sacre (Chile)

Un Cuarto de Bagagem, de Daniela Cuenca (Equador/ Valência)

09h30: Sessão Mostra Mulher de Cinema (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)

Céu, de Valtyennya Pires (PB)

Wadja, de Narriman Kauane (PE)

Neide, de Gabrielle Nunes (SP)

Ave Maria, de Pê Moreira (RJ)

14h: Atividade Formativa O Cordel como Patrimônio cultural e imaterial do Brasil, com Dulce Lima

16h: Ação ambiental Viveiro Itinerante, parceria com S.O.S Poço Escrito

18h30: Lançamento do livro Celeste Vidal: uma vida na ditadura militar brasileira, de Genildo Santana (Local: Praça Gonçalo Gomes)

19h: Sessão Especial (Local: Praça Gonçalo Gomes)

Celeste Vidal: Metade Sol, Metade Sombra, de Maria Ruana Xavier (Tabira - PE)

Viva o Outro Mundo, de Katia Mesel (PE)

O Bem Virá, de Uilma Queiroz (Afogados da Ingazeira - PE)

04/09 (quinta-feira)

Tabira

8h: Oficina Outros sertões e o minuto , com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento (Local: Secretaria de Educação e Esportes, Rua Albertina Xavier Pires , Nº 239 - Centro)

8h: Sessão Cine Comunaty (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)

Encantarias do Sertão: Kaipora, de Seté Payayá (BA)

Javyju, de Kunha Rete e Carlos Eduardo Magalhães (SP)

Faísca, de Bárbara Matias Kariri (CE)

9h30: Sessão Recifest (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)

Crescer onde Nasce o Sol, de Xulia Doxáqui (PE)

Iara, de Erika P. dos Santos e Cássio P. dos Santos (MG)

O Fundo dos Nossos Corações, de Letícia Leão (RJ)

14h: Masterclass: Cinema e História, com Bruna Tavares (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)

16h: Ação ambiental Viveiro Itinerante, parceria com S.O.S Poço Escrito (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)

18h30: Lançamento de livro: Imagens de uma busca de si, com o organizador Márcio Andrade (Local: Praça Gonçalo Gomes)

19h: Sessão Especial LPG Pajeú (Local: Praça Gonçalo Gomes)

Cinza, direço coletiva (Tabira - PE)

Uma Passagem de Lua, de Kau Silva (Tabira - PE)

Mistérios do Poço Escrito, de José Ivan Dias (Tabira - PE)

Um Balé de Raízes, de Diogo Marques (Tabira - PE)

É Cantando Que Eu Me Liberto, de Talitha Farias (Triunfo - PE)

A Ponte, de Richard Soares (Afogados da Ingazeira - PE)

A Torre de Itapetim, de Jefferson Souza (Itapetim - PE)

Corpo Seco, de Flávio Rocha (Tuparetama - PE)

05/09 (sexta-feira)

Tabira

8h: Oficina Outros sertões e minuto , com Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento (Local: Secretaria de Educação e Esportes, Rua Albertina Xavier Pires , Nº 239 - Centro)

8h: Apresentação do Jogo de ficção educativa sobre a história da poesia do Pajéu: As aventuras de um Pajeú Encantado, com Jefferson Sousa (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)

10h: Masterclass: Poesia Animada, com Rosana Urbes (Local: Auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcanti, Rua Genésia Mascena Veras, Nº 42 - Centro)

16h: Ação ambiental Viveiro Itinerante, parceria com S.O.S Poço Escrito

18h30: Lançamento do livro Virada num mói de cuento, de Dayane Rocha (Local: Praça Gonçalo Gomes)

19h: Sessão de Homenagem a Bruna Tavares e Rosana Urbes (Local: Praça Gonçalo Gomes) Carol, de Bruna Tavares (PE)

Salam, de Bruna Tavares (PE)

Guida, de Rosana Urbes (SP)

Safo, de Rosana Urbes (SP)

20h: Mesa de Glosas Feminina + Encerramento (Local: Praça Gonçalo Gomes)

Poetisas: Dayane Rocha (Tabira), Elenilda Amaral (Afogados da Ingazeira), Erivoneide Amaral (Afogados da Ingazeira), Francisca Araújo (Iguaracy) e Vivi Maria (São José do Egito).