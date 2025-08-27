Rafael Brito, integrante de MasterChef e Pesadelo na Cozinha, morre aos 37 anos

Rafael Brito (Reprodução/Instagram )

O chef Rafael Brito, de 37 anos, morreu nessa terça-feira (26/8). Conhecido pelo trabalho em produções como MasterChef Brasil e Pesadelo na Cozinha, ele enfrentava um câncer metastático e fazia sessões de quimioterapia. Um dia antes da morte, precisou passar por uma cirurgia de emergência e não resistiu.



Nos bastidores da televisão, Brito era responsável por preparar as cozinhas usadas nas gravações dos programas culinários. A notícia gerou comoção entre colegas como Erick Jacquin, Elena Rizzo e Henrique Fogaça, que prestaram homenagens nas redes sociais.

“Ontem à noite Rafael Brito nos deixou. Um amigo, da nossa família da televisão. Ele fazia a preparação das cozinhas do MasterChef e Pesadelo na Cozinha, era um cozinheiro e pessoa maravilhosa. Uma tristeza enorme. Meus sentimentos a toda família”, escreveu Jacquin.



