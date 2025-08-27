Semana do Cinema começa nesta quinta-feira (28); ingressos custarão R$ 10

Durante a Semana do Cinema, os ingressos custarão R$ 10. Além disso, os combos de pipoca e refrigerante também contarão com preços reduzidos

Sala de cinema (Freepik)

Começa nesta quinta-feira (28) a segunda edição da Semana do Cinema, campanha que cria um preço único promocional durante sete dias para promover o acesso ao cinema em todo o País.

Entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, os ingressos custarão R$ 10. Além disso, os combos de pipoca e refrigerante também contarão com preços reduzidos.

Participam da Semana do Cinema redes como Cinemark, UCI, Cinesystem, Cinépolis e Kinoplex. A promoção é válida para todas as sessões convencionais, em todos os horários, incluindo finais de semana - exceto pré-estreias e salas especiais. Para conferir os horários dos filmes e os preços especiais dos combos, basta acessar os sites de vendas de ingresso ou diretamente o site do seu cinema favorito.

Segundo a Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) e a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), no começo do ano a ação bateu recordes com mais de 4,2 milhões de ingressos vendidos. A expectativa é de superar o número na segunda edição.

