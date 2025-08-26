15ª edição do Unigames traz nomes nacionais e internacionais da indústria dos games ao estado
Evento do curso de Jogos Digitais da Unicap terá três dias de palestras, produções e apresentações
Publicado: 26/08/2025 às 18:43
15ª edição da Unigames acontece entre os dias 28 e 30 de agosto (Divulgação)
A 15ª edição do Unigames, evento que reúne profissionais da indústria de games com os alunos do curso de Jogos Digitais da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), vai celebrar os 15 anos do curso com uma programação extensa.
O festival acontece entre os dias 28 e 30 de agosto, na própria universidade, e é realizado em parceria com a Playnambuco e o Jogo Coletivo.
Confira a programação completa:
28/08 - Tarde/Noite - Auditório do Bloco G4 - 3ª andar - UNICAP
17h00 - Gameplay do Meatbound: venha experimentar o jogo do lvl100.studio
Gameplay do RECYCLE QUEST: venha experimentar o jogo do AdammgAMEdeV
18:30 - Boas Vindas e Anúncio de parceria com a 80 Level
18:45 - Meatbound: A experiência de criar um jogo em 7 dias
Convidadas: Equipe lvl100.studio - Asher Martins, Programadora; Leticia Ohanna, Sound Designer e Júlia Arruda, Artista
19:30 - Publicação e desenvolvimento de jogos além das plataformas tradicionais
Convidado: Matheus Borba - Fundador e Diretor na GoGo games interactive
20:00 - Workshop de Game Design
Convidado: Felipe Calado - Game Designer na Fundamental Research Labs
29/08 - Tarde/Noite - Pavilhão Maker - UNICAP
15:00 - Criação de Portfolio Level Design
Convidado: Zamfir Stefan - Professor na ECHO School e Level Designer - Romênia
16:00 - Experiências como UX Writter na indústria nacional e internacional
Convidada: Rany Ferraz - Jornalista, Assessora e egressa do Curso de Jogos Digitais da Unicap
18:00 - Apresentação dos projetos realizado na Manifesto PowerUp
Convidados: Estudantes do curso de Jogos Digitais da Unicap - João Victor, Laura Veloso, Maria Laura, Marcel Santos e Marcelo Marinho.
19:00 - Apresentação Playnambuco e Jogo Coletivo
Convidados: Gustavo Tenório - Presidente na Playnambuco e Caio Mota - Fundador do Jogo Coletivo
20:00 - Produção Ágil de games: como desenvolver jogos sem sofrer
Convidado: Rafael Sales - Game Producer na Nomz e Studio Head na Alpak
30/08 - Manhã/Tarde - Pavilhão Maker - UNICAP
10:00 - Publicando meu game: como ajudar projetos de estudantes e Startups do Recife
Convidado: Daniel Sánchez - Diretor no Gammera Nest e Dojo System - Espanha
11:00 - Expandir sua propriedade intelectual além dos games: uma história de dois universos
Convidado: Christopher Kadensmith - Fundador e Produtor Executivo na Time Galleon
13:00 - Apresentação dos Projetos da Game Jam
Convidado: Gustavo Tenório - Presidente na Playnambuco
14:00 - Concurso de Pitch