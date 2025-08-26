15ª edição do Unigames traz nomes nacionais e internacionais da indústria dos games ao estado

Evento do curso de Jogos Digitais da Unicap terá três dias de palestras, produções e apresentações

15ª edição da Unigames acontece entre os dias 28 e 30 de agosto (Divulgação)

A 15ª edição do Unigames, evento que reúne profissionais da indústria de games com os alunos do curso de Jogos Digitais da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), vai celebrar os 15 anos do curso com uma programação extensa.

O festival acontece entre os dias 28 e 30 de agosto, na própria universidade, e é realizado em parceria com a Playnambuco e o Jogo Coletivo.

Confira a programação completa:

28/08 - Tarde/Noite - Auditório do Bloco G4 - 3ª andar - UNICAP

17h00 - Gameplay do Meatbound: venha experimentar o jogo do lvl100.studio

Gameplay do RECYCLE QUEST: venha experimentar o jogo do AdammgAMEdeV



18:30 - Boas Vindas e Anúncio de parceria com a 80 Level



18:45 - Meatbound: A experiência de criar um jogo em 7 dias

Convidadas: Equipe lvl100.studio - Asher Martins, Programadora; Leticia Ohanna, Sound Designer e Júlia Arruda, Artista

19:30 - Publicação e desenvolvimento de jogos além das plataformas tradicionais

Convidado: Matheus Borba - Fundador e Diretor na GoGo games interactive

20:00 - Workshop de Game Design

Convidado: Felipe Calado - Game Designer na Fundamental Research Labs

29/08 - Tarde/Noite - Pavilhão Maker - UNICAP

15:00 - Criação de Portfolio Level Design

Convidado: Zamfir Stefan - Professor na ECHO School e Level Designer - Romênia

16:00 - Experiências como UX Writter na indústria nacional e internacional

Convidada: Rany Ferraz - Jornalista, Assessora e egressa do Curso de Jogos Digitais da Unicap

18:00 - Apresentação dos projetos realizado na Manifesto PowerUp

Convidados: Estudantes do curso de Jogos Digitais da Unicap - João Victor, Laura Veloso, Maria Laura, Marcel Santos e Marcelo Marinho.

19:00 - Apresentação Playnambuco e Jogo Coletivo

Convidados: Gustavo Tenório - Presidente na Playnambuco e Caio Mota - Fundador do Jogo Coletivo

20:00 - Produção Ágil de games: como desenvolver jogos sem sofrer

Convidado: Rafael Sales - Game Producer na Nomz e Studio Head na Alpak

30/08 - Manhã/Tarde - Pavilhão Maker - UNICAP

10:00 - Publicando meu game: como ajudar projetos de estudantes e Startups do Recife

Convidado: Daniel Sánchez - Diretor no Gammera Nest e Dojo System - Espanha

11:00 - Expandir sua propriedade intelectual além dos games: uma história de dois universos

Convidado: Christopher Kadensmith - Fundador e Produtor Executivo na Time Galleon

13:00 - Apresentação dos Projetos da Game Jam

Convidado: Gustavo Tenório - Presidente na Playnambuco

14:00 - Concurso de Pitch

