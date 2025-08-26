Festival de Ciranda João Limoeiro recebe Voto de Aplauso na Alepe

Ritmos da Zona da Mata Norte de Pernambuco ganharam mais um reconhecimento através do Festival de Ciranda João Limoeiro, na Alepe

(Divulgação)

No último dia 14 de agosto, o Festival de Ciranda João Limoeiro foi homenageado com um Voto de Aplauso na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe), por iniciativa do deputado estadual Waldemar Borges (PSB). Aprovada por unanimidade, a proposta representa um gesto de respeito e valorização à cultura popular do estado.

Mais do que uma homenagem simbólica, o Voto de Aplauso reconhece o trabalho coletivo e a potência cultural do festival, que se consolida como uma das principais iniciativas da região. Realizado no último dia 31 de maio, no Parque dos Lanceiros, em Nazaré da Mata, o evento reuniu milhares de pessoas em torno da ciranda, promovendo uma celebração vibrante da identidade, da memória e da resistência cultural do povo pernambucano.

O festival, idealizado por Ricco Serafim para homenagear o mestre João Limoeiro — cirandeiro da cidade de Carpina que há décadas contribui para manter viva a tradição da ciranda e do coco de roda — carrega a força simbólica de uma cultura que pulsa nas comunidades, nas rodas e nas histórias compartilhadas de geração em geração. Reconhecido oficialmente como Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco, João Limoeiro representa a essência da tradição popular pernambucana.

Com direção executiva da jovem produtora cultural Erika Waléria, de 29 anos, o Festival de Ciranda João Limoeiro tem se destacado pela organização cuidadosa, programação diversificada e crescente repercussão. Natural de Olinda e com apenas três anos de atuação na produção cultural, Erika liderou a realização do evento com profissionalismo e sensibilidade.

“É uma emoção enorme ver esse festival sendo reconhecido dentro da Alepe. É a cultura popular ocupando os espaços de decisão, ganhando visibilidade e sendo tratada com a importância que merece”, afirmou a produtora.

A programação do festival incluiu feira de artesanato, rodas de diálogo com mestres e mestras da cultura popular, exibição de produções audiovisuais e uma sequência de apresentações de ciranda, coco e maracatu que tomaram conta da cidade. O evento foi marcado pela participação popular, pelo compromisso com a acessibilidade e pelo fortalecimento da identidade cultural da Mata Norte.