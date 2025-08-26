Taylor Swift anuncia noivado com jogador de futebol americano Travis Kelce

A história de Taylor e Travis começou em julho de 2023, quando o jogador assistiu um show da cantora como parte da sua turnê "The Eras Tour"

Taylor Swift e Travis Kelce (Reprodução)

A cantora norte-americana Taylor Swift anunciou, nesta terça-feira (26), seu noivado com o jogador de futebol americano Travis Kelce, após quase dois anos de namoro.

“Seu professor de inglês e seu professor de educação física vão se casar”, escreveu na legenda da publicação feita nas redes sociais.

A história de Taylor e Travis começou em julho de 2023, quando o jogador assistiu um show da cantora como parte da sua turnê “The Eras Tour”. Mais tarde, em um episódio do seu podcast, ele contou ter tentado entregar uma pulseira da amizade com seu número de telefone para a artista, mas não obteve sucesso.

Meses depois, em setembro, Taylor compareceu a um jogo de Travis pela primeira vez. Os dois estão juntos desde então.

