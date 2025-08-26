° / °

Mãe compartilha alegria dos filhos com chegada do pai: "Significado de riqueza"

O vídeo, compartilhado por Ulie Trajano nas redes sociais, mostra o momento em que seu marido, Henrique, abre a porta e empolga as crianças, que correm para abraçá-lo

Publicado: 26/08/2025 às 11:36

/Reprodução/ulietrajano via Instagram

A alegria de duas crianças recebendo o pai em casa depois de algumas horas longe emocionou as redes sociais nas últimas semanas.

O vídeo, compartilhado por Ulie Trajano nas redes sociais, mostra o momento em que seu marido, Henrique, abre a porta e empolga as crianças, que correm para abraçá-lo.

“Se esse não é o significado de riqueza, eu não sei qual é”, escreveu a psicoterapeuta perinatal na legenda da publicação, que já foi vista mais de 9,5 milhões de vezes.

A postagem conta, ainda, com mais de 1,2 milhão de likes e 6.570 comentários de usuários encantados com o momento compartilhado entre pai e filhos. “Aquele abraço que ‘carrega a bateria’”, escreveu um deles.

