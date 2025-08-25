MIMO Festival toma conta de Olinda a partir de 12 de setembro
Mais de 40 atividades serão realizadas em igrejas, praças, museus e ruas do Sítio Histórico através do MIMO Festival, que ocorrerá de 12 a 14 de setembro em Olinda
Publicado: 25/08/2025 às 20:39
Edu Lobo será uma das atrações do evento (Divulgação)
Olinda viverá, entre os dias 12 e 14 de setembro de 2025, o retorno do MIMO Festival, conhecido por ser um dos mais emblemáticos eventos culturais gratuitos do país. Nesta edição, mais de 40 atividades serão realizadas em igrejas, praças, museus e ruas do Sítio Histórico, incluindo concertos, exibições de cinema, workshops, palestras, poesia e mais.
A ênfase no intercâmbio cultural marca presença nas colaborações com o prestigioso festival francês Jazz in Marciac, integrando a Temporada Cruzada Brasil–França 2025.
A Prefeitura de Olinda mobilizou diversas secretarias em um esquema especial de apoio. A Secretaria de Mobilidade Urbana implantará bloqueios estratégicos do trânsito, áreas reservadas para embarque e desembarque, além de estacionamentos alternativos, incentivando o uso de transporte por aplicativo e caminhadas para preservar a fluidez no Sítio Histórico.
No campo da segurança, a atuação da Guarda Municipal, em conjunto com a Polícia Militar, será intensificada nos pontos de maior circulação. Monitoramento por câmeras e totens farão parte da infraestrutura de apoio, promovendo acolhimento e assistência imediata ao público.
Paralelamente, a Secretaria de Planejamento Urbano coordenará o ordenamento do comércio ambulante e a infraestrutura local, enquanto equipes de limpeza atuarão continuamente para manter as ruas limpas e bem cuidadas. A iluminação pública também será reforçada para garantir conforto e segurança em todas as áreas de circulação.
Confira a programação do MIMO Festival Olinda 2025:
Sexta-feira (12/09)
Concertos e DJ sets
Praça de São Pedro
18h – DJ Set Makeda x Nadejda (Brasil)
Seminário de Olinda
19h – Lionel Suarez (França)
Igreja da Sé
20h – Edu Lobo (Brasil)
Praça do Carmo
20h30 – DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)
21h30 – Anne Paceo (França)
23h – Votia (Ilha da Reunião)
00h30 – Cordel do Fogo Encantado (Brasil)
Programa educativo – Conservatório Pernambucano de Música
15h – Samy Thiébault (França)
Workshop: O Jazz e o Atlântico Negro: Som, Cultura e Crioulização
15h – Pascal Danaë (França)
Workshop: A guitarra como voz mestiça
Fórum de Ideias – Convento de São Francisco
16h – Juliana Linhares (Brasil)
Roda de conversa: Ficcções do real: Juliana e o Nordeste reimaginado
Mediação: Chris Fuscaldo
Mostra de Cinema
Igreja da Sé | Pátio
18h – O Som da Pele (PE, 2023, 25’) – Dir. Marcos Santos
18h – No Rastro do Pé de Bode (BA, 2023, 60’) – Dir. Marcelo Rabelo
Teatro Fernando Santa Cruz
20h – Águas de Oxum (RJ, 2024, 4’) – Dir. Milena Sá
20h – Ser Carnaval (PE, 2025, 14’) – Dir. Mariana Bernardo
20h – O Homem do Terno Verde (PE, 2024, 60’) – Dir. Petronio Lorena
Sábado (13/09)
Concertos e DJ sets
Praça de São Pedro
18h – DJ Set Tor4 & 440 (Brasil)
Igreja da Sé
20h – Samy Thiébault (França)
Praça do Carmo
20h30 – DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)
21h – Delgrès (França)
23h – Juliana Linhares (Brasil)
00h30 – Roberto Fonseca (Cuba)
Programa educativo – Conservatório Pernambucano de Música
11h – Lionel Suarez (França)
Workshop: O acordeon sem fronteiras – linguagens e improvisação
11h – Baptiste Herbin & Nicolas Gardel (França)
Workshop: Symmetric – cruzando groove, jazz e eletrônica
15h – Anne Paceo (França)
Workshop: Ritmos transculturais – batidas de diferentes culturas
15h – Votia (Ilha da Reunião)
Workshop: Maloya – cantos e danças da Ilha da Reunião
15h – Carles Benavent (Espanha)
Workshop: A viagem do meu baixo elétrico ao flamenco
Fórum de Ideias – Convento de São Francisco
16h – Lirinha (Brasil)
Roda de conversa: A oralidade como futuro – poesia, tradição e resistência no Nordeste
Mediação: Chris Fuscaldo
Mostra de Cinema
Teatro Fernando Santa Cruz
16h – Mborairape (SP, 2023, 25’) – Dir. Roney Freitas
16h – Na Terra de Marlboro (RJ, 2024, 60’) – Dir. Cavi Borges
Igreja da Sé | Pátio
18h – Frevo Michiles (PE, 2023, 84’) – Dir. Helder Lopes
Teatro Fernando Santa Cruz
18h – Samba Infinito (RJ, 2025, 15’) – Dir. Leonardo Martinelli
18h – Black Rio Black Power (RJ, 2023, 75’) – Dir. Emílio Domingos
20h – Sem Vergonha (RJ, 2024, 79’) – Dir. Rafael Saar
Domingo (14)
Concertos e DJ sets
Praça de São Pedro
16h – DJ Set Boneka (Brasil)
Igreja da Sé
18h – Ibéria – Manuel de Oliveira, Carles Benavent & João Frade (Portugal/Espanha)
Praça do Carmo
18h30 – DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)
19h – Baptiste Herbin & Nicolas Gardel Quarteto (França)
20h30 – Hamilton de Holanda Trio (Brasil)
22h – Amaro Freitas Septeto (Brasil)
Fórum de Ideias – Convento de São Francisco
16h – Roberto Fonseca (Cuba)
Roda de conversa: Pontes musicais – jazz, Cuba e diálogos globais na carreira de Roberto Fonseca
Mediação: Chris Fuscaldo
Mostra de Cinema – Teatro Fernando Santa Cruz
16h – Razões Africanas (RJ, 2023, 90’) – Dir. Jeferson Melo
18h – Macaléia (RJ, 2023, 25’) – Dir. Rejane Zilles
18h – As Dores do Mundo – Hyldon (RJ, 2025, 90’) – Dir. Emílio Domingos