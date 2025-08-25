MIMO Festival toma conta de Olinda a partir de 12 de setembro

Mais de 40 atividades serão realizadas em igrejas, praças, museus e ruas do Sítio Histórico através do MIMO Festival, que ocorrerá de 12 a 14 de setembro em Olinda

Edu Lobo será uma das atrações do evento (Divulgação)

Olinda viverá, entre os dias 12 e 14 de setembro de 2025, o retorno do MIMO Festival, conhecido por ser um dos mais emblemáticos eventos culturais gratuitos do país. Nesta edição, mais de 40 atividades serão realizadas em igrejas, praças, museus e ruas do Sítio Histórico, incluindo concertos, exibições de cinema, workshops, palestras, poesia e mais.

A ênfase no intercâmbio cultural marca presença nas colaborações com o prestigioso festival francês Jazz in Marciac, integrando a Temporada Cruzada Brasil–França 2025.

A Prefeitura de Olinda mobilizou diversas secretarias em um esquema especial de apoio. A Secretaria de Mobilidade Urbana implantará bloqueios estratégicos do trânsito, áreas reservadas para embarque e desembarque, além de estacionamentos alternativos, incentivando o uso de transporte por aplicativo e caminhadas para preservar a fluidez no Sítio Histórico.

No campo da segurança, a atuação da Guarda Municipal, em conjunto com a Polícia Militar, será intensificada nos pontos de maior circulação. Monitoramento por câmeras e totens farão parte da infraestrutura de apoio, promovendo acolhimento e assistência imediata ao público.

Paralelamente, a Secretaria de Planejamento Urbano coordenará o ordenamento do comércio ambulante e a infraestrutura local, enquanto equipes de limpeza atuarão continuamente para manter as ruas limpas e bem cuidadas. A iluminação pública também será reforçada para garantir conforto e segurança em todas as áreas de circulação.

Confira a programação do MIMO Festival Olinda 2025:

Sexta-feira (12/09)

Concertos e DJ sets

Praça de São Pedro

18h – DJ Set Makeda x Nadejda (Brasil)

Seminário de Olinda

19h – Lionel Suarez (França)

Igreja da Sé

20h – Edu Lobo (Brasil)

Praça do Carmo

20h30 – DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)

21h30 – Anne Paceo (França)

23h – Votia (Ilha da Reunião)

00h30 – Cordel do Fogo Encantado (Brasil)

Programa educativo – Conservatório Pernambucano de Música

15h – Samy Thiébault (França)

Workshop: O Jazz e o Atlântico Negro: Som, Cultura e Crioulização

15h – Pascal Danaë (França)

Workshop: A guitarra como voz mestiça

Fórum de Ideias – Convento de São Francisco

16h – Juliana Linhares (Brasil)

Roda de conversa: Ficcções do real: Juliana e o Nordeste reimaginado

Mediação: Chris Fuscaldo

Mostra de Cinema

Igreja da Sé | Pátio

18h – O Som da Pele (PE, 2023, 25’) – Dir. Marcos Santos

18h – No Rastro do Pé de Bode (BA, 2023, 60’) – Dir. Marcelo Rabelo

Teatro Fernando Santa Cruz

20h – Águas de Oxum (RJ, 2024, 4’) – Dir. Milena Sá

20h – Ser Carnaval (PE, 2025, 14’) – Dir. Mariana Bernardo

20h – O Homem do Terno Verde (PE, 2024, 60’) – Dir. Petronio Lorena

Sábado (13/09)

Concertos e DJ sets

Praça de São Pedro

18h – DJ Set Tor4 & 440 (Brasil)

Igreja da Sé

20h – Samy Thiébault (França)

Praça do Carmo

20h30 – DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)

21h – Delgrès (França)

23h – Juliana Linhares (Brasil)

00h30 – Roberto Fonseca (Cuba)

Programa educativo – Conservatório Pernambucano de Música

11h – Lionel Suarez (França)

Workshop: O acordeon sem fronteiras – linguagens e improvisação

11h – Baptiste Herbin & Nicolas Gardel (França)

Workshop: Symmetric – cruzando groove, jazz e eletrônica

15h – Anne Paceo (França)

Workshop: Ritmos transculturais – batidas de diferentes culturas

15h – Votia (Ilha da Reunião)

Workshop: Maloya – cantos e danças da Ilha da Reunião

15h – Carles Benavent (Espanha)

Workshop: A viagem do meu baixo elétrico ao flamenco

Fórum de Ideias – Convento de São Francisco

16h – Lirinha (Brasil)

Roda de conversa: A oralidade como futuro – poesia, tradição e resistência no Nordeste

Mediação: Chris Fuscaldo

Mostra de Cinema

Teatro Fernando Santa Cruz

16h – Mborairape (SP, 2023, 25’) – Dir. Roney Freitas

16h – Na Terra de Marlboro (RJ, 2024, 60’) – Dir. Cavi Borges

Igreja da Sé | Pátio

18h – Frevo Michiles (PE, 2023, 84’) – Dir. Helder Lopes

Teatro Fernando Santa Cruz

18h – Samba Infinito (RJ, 2025, 15’) – Dir. Leonardo Martinelli

18h – Black Rio Black Power (RJ, 2023, 75’) – Dir. Emílio Domingos

20h – Sem Vergonha (RJ, 2024, 79’) – Dir. Rafael Saar

Domingo (14)

Concertos e DJ sets

Praça de São Pedro

16h – DJ Set Boneka (Brasil)

Igreja da Sé

18h – Ibéria – Manuel de Oliveira, Carles Benavent & João Frade (Portugal/Espanha)

Praça do Carmo

18h30 – DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)

19h – Baptiste Herbin & Nicolas Gardel Quarteto (França)

20h30 – Hamilton de Holanda Trio (Brasil)

22h – Amaro Freitas Septeto (Brasil)

Fórum de Ideias – Convento de São Francisco

16h – Roberto Fonseca (Cuba)

Roda de conversa: Pontes musicais – jazz, Cuba e diálogos globais na carreira de Roberto Fonseca

Mediação: Chris Fuscaldo

Mostra de Cinema – Teatro Fernando Santa Cruz

16h – Razões Africanas (RJ, 2023, 90’) – Dir. Jeferson Melo

18h – Macaléia (RJ, 2023, 25’) – Dir. Rejane Zilles

18h – As Dores do Mundo – Hyldon (RJ, 2025, 90’) – Dir. Emílio Domingos