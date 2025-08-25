Cine Conexões exibe produções de jovens do Pina e Brasília Teimosa

(EducAdois/Divulgação)

Para projetar novos talentos e inserir jovens de comunidades na indústria criativa do cinema, a Mostra Cine Conexões acontece nesta terça-feira (26), às 10h, no Cinemark do RioMar Recife, reunindo quatro produções audiovisuais inéditas realizadas por estudantes do Pina e de Brasília Teimosa.

Com sessão exclusiva para convidados, a programação faz parte do evento anual Conexão Juventudes 2025, promovido pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), que mobiliza cerca de 5 mil estudantes entre 14 e 24 anos, de quatro capitais do Nordeste (Recife, Salvador, Aracaju e Fortaleza), em uma programação que une arte, tecnologia e sustentabilidade, nas celebrações do Dia Internacional da Juventude.

Os filmes exibidos são resultados de uma oficina de audiovisual gratuita, realizada pela EducAdois em parceria com o IJCPM, entre junho e agosto deste ano, com 24 participantes, capacitando-os em todas as etapas de produção, do roteiro à finalização.

Entre as obras estão: Salgadas, fashion film que une moda sustentável, cultura periférica e consciência ambiental; Podemos Continuar, videoclipe que reflete sobre tecnologia, trabalho e equilíbrio de vida; Sereias do Mangue, curta-documentário que investiga o papel das marisqueiras como guardiãs da cultura e da sobrevivência no mangue; e Coração Negro, videoclipe de trap que dialoga com a ciranda e a potência das experiências comunitárias. As exibições serão seguidas de bate-papo com os realizadores.

A mostra leva para sala de rede em shopping center narrativas criadas pelos próprios jovens, sem mediações externas. “As comunidades do Pina e de Brasília Teimosa são algumas das mais filmadas na cinematografia pernambucana, mas muitas vezes os cargos importantes não são ocupados por moradores da comunidade", afirma o instrutor e idealizador da oficina Lucas Marçal.

"O intuito da oficina é inserir os jovens nessa economia criativa e no mercado de trabalho, além de instigar a produção artística como ferramenta de afirmação de identidade”, destaca o instrutor e idealizador da oficina, concluindo do curso de Cinema na UFPE e morador de Brasília Teimosa.

Com sessão de cinema exclusiva para convidados, as produções estarão disponíveis a partir da próxima semana no canal do Youtube do Instituto JCPM. “Além dos estudantes realizadores e seus convidados, participam da premier representantes de festivais, plataformas e produtoras para que abram espaço para os estreantes, projetando uma nova geração de realizadores do audiovisual pernambucano”, completa Lucas.