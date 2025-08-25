I Fresta Festival exibe mais de 60 filmes analógicos no Recife

A partir da próxima quarta-feira (27), a primeira edição do Fresta Festival dá início à programação de sessões especiais, mostras competitivas nacionais e internacionais, mesas de debates e oficinas

(Divulgação)

Entre os dias 27 e 31 de agosto, o Cinema São Luiz e o Cinema da Fundaj (Museu) vão receber a primeira edição do Fresta - Festival Internacional de Cinema Analógico de Pernambuco, o primeiro festival do Nordeste dedicado exclusivamente ao cinema feito em película. Filmes produzidos em super 8, 16 mm e 35 mm compõem a programação, que se divide entre mostras especiais e competitivas, com títulos do mundo todo. O evento também promove oficinas e mesas de debate sobre a produção audiovisual analógica.

Serão 65 filmes exibidos ao todo, dentre eles 15 curas nacionais e 12 internacionais nas mostras competitivas. “Recebemos inscrições de muitos filmes e de grande qualidade, o que mostra que o cinema analógico no Brasil e no mundo continua resistindo com potência e apenas precisando de novos espaços para chegar ao público”, aponta o diretor geral do festival, Douglas Henrique.

Os ingressos para as sessões são gratuitos, podendo ser retirados através da plataforma Sympla (https://acesse.one/xvVXD), e os interessados em participar das oficinas devem acessar o site oficial do Fresta (https://www.frestafestival.com/) para saber mais detalhes sobre as datas de inscrição.

O festival homenageia o jornalista e cineasta pernambucano Fernando Spencer, que faleceu em 2014 deixando uma extensa obra de filmes em película. Conhecido como o “cineasta das três bitolas”, por conta da produção nos três formatos analógicos, o diretor destacou-se especialmente pelos trabalhos em super 8, que renderam um importante acervo de imagens sobre Pernambuco. Sua história será prestigiada em sessão especial, no Cinema da Fundação (Museu), que contará com curtas-metragens dele, como Valente é o Galo (1974) e Estrelas de Celulóide (1987).

Outros títulos emblemáticos do cinema nacional também serão exibidos especialmente em cópias de 35 mm no Cinema São Luiz. São os casos dos longas-metragens O Palhaço (2011), de Selton Mello; Retratos Fantasmas (2023), de Kleber Mendonça Filho; e Eles Voltam (2012), de Marcelo Lordello.

Entre os filmes internacionais, o destaque é a sessão especial com filmes em 16mm do cineasta espanhol Ion de Sosa. O diretor já levou seus filmes aos principais festivais de cinema do mundo, como o Festival de Berlim, Festival de Rotterdã e o San Sebastian Film Festival, e agora conta com exibição do curta Leyenda Dorada (2019) e do média Mamántula (2023) como parte da programação fora da competitiva do I Fresta.

No encerramento, o festival contará com uma sessão de filmes de Paulo Caldas no Cinema São Luiz. Na ocasião, será exibida pela primeira vez a cópia restaurada do curta em super 8 Morte no Capibaribe (1983). A proposta do projeto é restaurar pelo menos um filme analógico e o curta em questão foi o escolhido desta primeira edição. Para completar, a sessão também contará com a projeção em 35mm de Deserto Feliz (2008), do mesmo diretor pernambucano.

O resgate de clássicos do cinema brasileiro a partir de projeções em 35 mm tem a proposta de matar as saudades dos cinéfilos veteranos e proporcionar uma experiência única para os mais jovens. “O São Luiz é, atualmente, o único cinema de Recife que conta com um projetor 35 mm funcionando. Queríamos aproveitar essa oportunidade para mostrar ao público tanto clássicos do nosso cinema quanto produções em curta que tiveram uma boa trajetória, mas que as novas gerações talvez nunca tenham tido acesso”, comenta Douglas Henrique.

Curador no Cinema da UFPE e diretor do MOV — Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco e do Jorra! — Festival de Cinema Negro, Douglas A iniciativa é uma realização da Inferno Produções e conta com incentivo do Funcultura, através da Fundarpe, Secretária de Cultura de Pernambuco e Governo de Pernambuco.