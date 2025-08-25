Jornalista da Record entra em trabalho de parto durante programa ao vivo
A repórter Maryanne Barros anunciou que estava em trabalho de parto durante uma entrada ao vivo no programa Bahia no Ar
Publicado: 25/08/2025 às 15:53
Jornalista da Record entra em trabalho de parto durante programa ao vivo (Reprodução/recordbahiaoficial)
A repórter Maryanne Barros anunciou que estava em trabalho de parto durante uma entrada ao vivo no programa Bahia no Ar, da emissora afiliada da Record em Itabuna, na Bahia, nesta segunda-feira (25). A jornalista já é mãe de Henry, de 2 anos.
“Deixa eu me despedir um pouquinho do pessoal porque a gente vai se encontrar somente no ano que vem, que neste exato momento eu estou em trabalho de parto”, declarou Maryanne ao vivo. “Eu entrego para você e vou correndo para o hospital para poder ganhar minha pequena, que está querendo chegar”.
A apresentadora da atração, Jessica Smetak, se emocionou com a situação da colega: “Maryanne, eu tô emocionada. Saúde pra você e pra sua família. Filho é uma bênção. É o segundo filho de Maryanne, a gente vai sentindo as contrações e chega a hora que tem que correr mesmo! Vá e mande notícias pra gente”.