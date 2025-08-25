Premiação de longas no Festival de Gramado celebra novas vozes

Entrega dos Kikitos do 53º Festival de Cinema de Gramado consagrou o thriller de ação mato-grossense 'Cinco Tipos de Medo' em quatro categorias; 'Papagaios' também recebeu quatro troféus

Longa mato-grossense se tornou o primeiro do estado a ganhar qualquer troféu em Gramado (Foto: Cleiton Thiele)

Discursos carregados de emoção e filmes fazendo história movimentaram a Serra Gaúcha nesse último fim de semana, finalizando a 53ª edição do Festival de Gramado com o costumeiro clima de festa do audiovisual brasileiro do tradicional evento do cinema. Em um ano em que o país vive uma apoteose ininterrupta de reconhecimento externo e comemoração interna, a entrega dos Kikitos se tornou mais um momento para mobilizar o assunto cinéfilo nos seus tão variados potenciais de cultura.

O maior consagrado da cerimônia de premiação de longas brasileiros, que ocorreu no Palácio dos Festivais no sábado, foi o thriller de ação Cinco Tipos de Medo, dirigido por Bruno Bini e estrelado por um grande elenco que inclui Bella Campos, Bárbara Colen e Xamã. O filme, que intercala cinco diferentes histórias em um enredo policial até cruzar todas elas, protagonizou a sessão mais ovacionada do festival esse ano e tornou-se o primeiro longa mato-grossense a levar o cobiçado troféu principal pra casa, ganhando ainda nas categorias de Roteiro, Montagem e Ator Coadjuvante (Xamã).

Igualmente contemplado por quatro Kikitos, o suspense Papagaios, de Douglas Soares, levou Melhor Ator (para Gero Camilo), Direção de Arte, Som e Júri Popular. A trama sobre dois papagaios-de-pirata que fazem das aparições na mídia uma profissão foi uma das mais comentadas ao longo do evento e a premiação refletiu bem isso.

Discreto em seu drama sobre uma mãe solteira, vivida por Saravy, em sua luta para cuidar de três filhas, Nó, de Laís Melo, surpreendeu com Melhor Direção, Fotografia e Prêmio da Crítica. Já Querido Mundo, de Miguel Falabella, deu a Malu Galli o Kikito de Melhor Atriz – notícia que ela recebeu do set de Vale Tudo e agradeceu ao vivo à plateia de Gramado.

Altamente controverso por falar de suicídio com um sarcástico e despudorado senso de humor, Sonhar com Leões recebeu uma menção honrosa, enquanto o poético A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo, prevaleceu em Trilha Sonora, Atriz Coadjuvante (para Aline Marta Maria) e ainda no Prêmio Especial do Júri.

Dirigido pelos pernambucanos Lírio Ferreira e Karen Harley, Para Vigo Me Voy, sobre o saudoso cineasta Cacá Diegues, levou pra casa uma menção honrosa do júri na premiação de documentários. Representado nos curtas por As Musas, de Rosa Fernan, Pernambuco abocanhou ainda o troféu de Trilha Sonora na premiação de curtas-metragens. A música e o cinema, afinal, não podem parar.