Premiação de longas no Festival de Gramado celebra novas vozes

Entrega dos Kikitos do 53º Festival de Cinema de Gramado consagrou o thriller de ação mato-grossense 'Cinco Tipos de Medo' em quatro categorias; 'Papagaios' também recebeu quatro troféus

Andre Guerra

Publicado: 24/08/2025 às 13:00

Longa mato-grossense se tornou o primeiro do estado a ganhar qualquer troféu em Gramado (Foto: Cleiton Thiele)

Discursos carregados de emoção e filmes fazendo história movimentaram a Serra Gaúcha nesse último fim de semana, finalizando a 53ª edição do Festival de Gramado com o costumeiro clima de festa do audiovisual brasileiro do tradicional evento do cinema. Em um ano em que o país vive uma apoteose ininterrupta de reconhecimento externo e comemoração interna, a entrega dos Kikitos se tornou mais um momento para mobilizar o assunto cinéfilo nos seus tão variados potenciais de cultura.

O maior consagrado da cerimônia de premiação de longas brasileiros, que ocorreu no Palácio dos Festivais no sábado, foi o thriller de ação Cinco Tipos de Medo, dirigido por Bruno Bini e estrelado por um grande elenco que inclui Bella Campos, Bárbara Colen e Xamã. O filme, que intercala cinco diferentes histórias em um enredo policial até cruzar todas elas, protagonizou a sessão mais ovacionada do festival esse ano e tornou-se o primeiro longa mato-grossense a levar o cobiçado troféu principal pra casa, ganhando ainda nas categorias de Roteiro, Montagem e Ator Coadjuvante (Xamã).

Igualmente contemplado por quatro Kikitos, o suspense Papagaios, de Douglas Soares, levou Melhor Ator (para Gero Camilo), Direção de Arte, Som e Júri Popular. A trama sobre dois papagaios-de-pirata que fazem das aparições na mídia uma profissão foi uma das mais comentadas ao longo do evento e a premiação refletiu bem isso.

Discreto em seu drama sobre uma mãe solteira, vivida por Saravy, em sua luta para cuidar de três filhas, , de Laís Melo, surpreendeu com Melhor Direção, Fotografia e Prêmio da Crítica. Já Querido Mundo, de Miguel Falabella, deu a Malu Galli o Kikito de Melhor Atriz – notícia que ela recebeu do set de Vale Tudo e agradeceu ao vivo à plateia de Gramado.

Altamente controverso por falar de suicídio com um sarcástico e despudorado senso de humor, Sonhar com Leões recebeu uma menção honrosa, enquanto o poético A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo, prevaleceu em Trilha Sonora, Atriz Coadjuvante (para Aline Marta Maria) e ainda no Prêmio Especial do Júri.

Dirigido pelos pernambucanos Lírio Ferreira e Karen Harley, Para Vigo Me Voy, sobre o saudoso cineasta Cacá Diegues, levou pra casa uma menção honrosa do júri na premiação de documentários. Representado nos curtas por As Musas, de Rosa Fernan, Pernambuco abocanhou ainda o troféu de Trilha Sonora na premiação de curtas-metragens. A música e o cinema, afinal, não podem parar.

'Nó'
'Papagaios'
