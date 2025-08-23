Com Bella Campos, 'Cinco Tipos de Medo' é o mais aplaudido de Gramado

Thriller de ação 'Cinco Tipos de Medo', com Bella Campos, Bárbara Colen e Xamã no elenco, é o mais comercial da competição do 53º Festival de Cinema de Gramado

Bella Campos é uma das protagonistas do thriller de ação (Divulgação)

Último filme exibido na mostra competitiva de longas-metragens brasileiros do 53º Festival de Cinema de Gramado, que chega ao fim neste fim de semana com a cerimônia de premiação, Cinco Tipos de Medo foi de longe o filme mais aplaudido pelo público do tradicional evento da Serra Gaúcha.

Estrelado por um elenco grande liderado pela radicada pernambucana Bárbara Cólen, Bella Campos (em alta como Maria de Fátima em Vale Tudo) e ainda com o cantor Xamã, o longa mato-grossense é dirigido por Bruno Bini e traz, de fato, os maiores apelos do cinema de mainstream entre todos os trabalhos da competição desse ano.

A trama é composta por diferentes núcleos narrativos que vão se intercalando até se cruzarem completamente. Murilo (vivido por João Vitor Silva) começa a se envolver com a enfermeira Marlene (Bella Campos), que vive uma relação violenta com o traficante Sapinho (Xamã), que acaba preso em uma ação policial liderada por Luciana (Bárbara Colen), que contará com a ajuda do advogado Ivan (Rui Ricardo Dias).

Os tais 'cinco tipos de medo' mencionados no título — e explicados logo no prólogo do filme — são mais um ponto de partida de efeito fácil para cada uma dessas histórias do que uma ideia verdadeira sobre os personagens. Todo mundo aqui mais obedece aos acontecimentos atropelados do roteiro do que compõe uma personalidade verdadeiramente marcante.

No terceiro ato, Bruno Bini (também responsável pelo thriller de ficção científica Loop, com Bruno Gagliasso, de 2021) evoca várias influências do cinema de ação de favela e operações policiais para unir os núcleos narrativos, de Cidade de Deus e Tropa de Elite até os filmes e séries ambientados em prisões. A câmera está quase sempre na mão, com lente grande-angular que acentua essa imagem cheia de estilização e dinamismo.

As boas presenças do elenco, porém, pareceram convencer a platéia de Gramado, que ovacionou os atores ao fim da sessão competitiva. Ao Viver, Bella Campos comentou seu entusiasmo com o projeto, destacando ser o seu primeiro longa. "Faz dois anos que rodamos esse filme, minha estreia em longa-metragem, e, recentemente, tive até que fazer a dublagem de uma cena. Achei que não conseguiria, porque já tem tanto tempo e tanta coisa aconteceu na minha vida de lá para cá, mas tudo está tão forte e potente que acabou não sendo difícil", falou a atriz.

Bárbara Colen, que esteve no mesmo tapete vermelho de Gramado com Bacurau, em 2019, comentou com exclusividade sobre a alegria de retornar ao festival com Cinco Tipos de Medo. "Esse é um filme especial demais para mim. Fiz com um filho de três meses. São histórias muito pessoais e muito bem amarradas por esse grande filme de ação, com questões humanas que eu acho que a gente cuidou com muito carinho", reforçou.