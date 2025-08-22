Equipe de Wanessa Camargo se pronuncia sobre agressão de Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo teria sido agredida pelo ex-namorado durante confraternização em um bar

Wanessa Camargo e Dado Dolabella (Reprodução/Redes sociais )

A assessoria de imprensa de Wanessa Camargo se pronunciou sobre a suposta agressão que a cantora sofreu de Dado Dolabella nessa quinta-feira (21/8). A informação foi divulgada pela colunista do Metrópoles Fábia Oliveira.

Em conversa com o Metrópoles, a equipe negou que tenha existido uma agressão. “A gente desconhece a informação. Sendo assim, não há o que falar sobre especulação”, disseram.

Além disso, a assessoria ressaltou que “eles não estão juntos” e, por isso, não existe a possibilidade de que estivessem juntos no evento onde ocorreu a suposta agressão.



