Equipe de Wanessa Camargo se pronuncia sobre agressão de Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo teria sido agredida pelo ex-namorado durante confraternização em um bar

Metrópoles

Publicado: 22/08/2025 às 21:58

Wanessa Camargo e Dado Dolabella /Reprodução/Redes sociais

Wanessa Camargo e Dado Dolabella (Reprodução/Redes sociais )

A assessoria de imprensa de Wanessa Camargo se pronunciou sobre a suposta agressão que a cantora sofreu de Dado Dolabella nessa quinta-feira (21/8). A informação foi divulgada pela colunista do Metrópoles Fábia Oliveira.

Em conversa com o Metrópoles, a equipe negou que tenha existido uma agressão. “A gente desconhece a informação. Sendo assim, não há o que falar sobre especulação”, disseram.

Além disso, a assessoria ressaltou que “eles não estão juntos” e, por isso, não existe a possibilidade de que estivessem juntos no evento onde ocorreu a suposta agressão.


