Confusão e risada: quatro amigas viralizam ao fazer testes de gravidez ao mesmo tempo

Os testes das quatro amigas foram colocados na mesma caixa. Um a um, todos deram positivo.

Quatro amigas viralizam ao fazer testes de gravidez ao mesmo tempo (Reprodução/ulietrajano via Instagram)

O resultado de uma brincadeira entre amigas divertiu as redes sociais nos últimos dias. Quatro mulheres decidiram fazer testes de gravidez ao mesmo tempo e os resultados causaram euforia entre o grupo.

Os testes das quatro amigas – três que já sabiam que estavam grávidas e uma que estava com a menstruação sete dias atrasada – foram colocados na mesma caixa. Um a um, todos deram positivo.

Um dos resultados, no entanto, estava errado. Acontece que os três testes positivos contaminaram o da quarta amiga, mudando seu resultado. A mulher em questão já tem três filhos, o mais novo deles tendo apenas quatro meses.

Nos comentários, usuários compartilharam suas próprias histórias de gravidezes simultâneas: “Isso aconteceu com minhas filhas, 3 filhas e 3 exames positivos, nasceram praticamente no mesmo dia, eu fiquei doida, enquanto cuidava de uma, corria pra socorrer a outra. Muito bom”.