Curta pernambucano 'As Musas' leva o brega ao Festival de Gramado

A mostra competitiva de curtas-metragens do 53º Festival de Cinema de Gramado, que chega ao fim neste sábado com a cerimônia de premiação, foi balançada pelo som do brega recifense durante a primeira leva de filmes exibidos no evento. Dirigido por Rosa Fernan, As Musas representa Pernambuco em toda a competição desta edição e é a culminância de um projeto que envolveu várias mentes importantes do audiovisual do nosso estado.

No filme, uma jovem empregada doméstica, Kelly (interpretada por Luly Giselle), que mora na periferia do Recife, tem o sonho de virar uma cantora de brega. Vários devaneios e conversas com Vera (Ana Batista) entrelaçam seu dia a dia, deixando seu destino dividido entre a rotina exaustiva no apartamento da patroa e a possibilidade de libertação.

As Musas vem de uma longa trajetória. Com a consultoria do programador do Cinema São Luiz, Pedro Severien, ele nasceu da segunda edição do Movimenta Lab, no Instituto Xambá, em Olinda, cinco anos atrás — projeto que contou também com diferentes consultores, como Marcelo Pedroso, Cecília da Fonte e Quentin Delaroche. “O curta foi uma articulação de muitas pessoas do audiovisual pernambucano e eu, que tenho toda uma referência antiga do brega, sempre quis explorar esse mundo”, conta a diretora em entrevista ao Viver.

Rosa destaca ainda como as pessoas gostam mais do brega do que costuma-se dar o crédito e se interessam muito pelas narrativas que o abordam nas telas. “Senti um acolhimento muito grande em relação à temática brega aqui em Gramado. Dá para sentir o interesse genuíno das pessoas por saber mais, inclusive”, ressalta, mencionando ainda o talento das suas atrizes protagonistas. “A interação entre Luly e Ana Batista, que contracena com ela durante boa parte do curta, foi uma das coisas mais elogiadas, o que me deixou particularmente satisfeita, porque elas fizeram um trabalho lindo”.

Com a repercussão de As Musas em Gramado, este promete ser apenas o começo de uma nova voz do audiovisual pernambucano em um momento único para o cinema no estado, amplamente reconhecido fora dele. “As pessoas têm um carinho especial por nós do Recife, sempre destacando que estamos na linha de frente da produção nacional. Isso nos enche de orgulho”, celebra.