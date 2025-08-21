° / °

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi adotam bebê: "Nossa doce menina"

O anuncio contou com um texto onde eles celebram a chegada da filha

Metrópoles

Publicado: 21/08/2025 às 16:04

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi/CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi (CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images)

A atriz Millie Bobby Brown, de Stranger Things, anunciou nesta quinta-feira (21/8) que ela e o marido, Jake Bongiovi, adotaram uma menina. O anuncio contou com um texto onde eles celebram a chegada da pequena.

“Neste verão, demos as boas-vindas à nossa doce menina por meio da adoção. Estamos muito animados para embarcar neste lindo próximo capítulo da paternidade com paz e privacidade”, escreveu Millie no Instagram.

O texto foi finalizado com a frase: “E então eram 3. Com amor, Millie e Jake Bongiovi”.

 

