Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi adotam bebê: "Nossa doce menina"
O anuncio contou com um texto onde eles celebram a chegada da filha
Publicado: 21/08/2025 às 16:04
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi (CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images)
A atriz Millie Bobby Brown, de Stranger Things, anunciou nesta quinta-feira (21/8) que ela e o marido, Jake Bongiovi, adotaram uma menina. O anuncio contou com um texto onde eles celebram a chegada da pequena.
“Neste verão, demos as boas-vindas à nossa doce menina por meio da adoção. Estamos muito animados para embarcar neste lindo próximo capítulo da paternidade com paz e privacidade”, escreveu Millie no Instagram.
O texto foi finalizado com a frase: “E então eram 3. Com amor, Millie e Jake Bongiovi”.
