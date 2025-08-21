Óculos nos stories do Instagram: o que é o novo símbolo

Novo ícone de óculos apareceu na parte de cima da tela de stories e está causando curiosidade entre os usuários do Instagram

Instagram (Unsplash)

Um novo ícone de óculos na parte de cima da tela de stories está causando curiosidade entre os usuários do Instagram. A novidade, no entanto, não é tão recente assim.

A função, relacionada ao Ray-Ban Meta Glasses – um gadget criado pela rede Meta em parceria com a Ray-Ban, que permite que as pessoas gravem sua rotina com a ajuda de uma câmera discreta no aparelho e a publiquem na rede social –, está disponível desde 2021, e o ícone de óculos passou a ser exibido quando esse processo é realizado.

Nas redes sociais, contudo, usuários encontraram uma maneira de burlar o sistema, e utilizar o ícone mesmo sem os óculos:

Compartilhando no story e sobrepondo outra por cima.



- A pessoa que comprou tira uma foto usando os óculos;

- Você salva a foto na sua galeria;

- Usa como “fundo” nos stories, sobrepondo o que você quiser por cima

- Feito ? — tea for two (@anygmuse) August 20, 2025

Além de gravar e postar stories, os óculos inteligentes respondem a comandos de voz e fazem traduções em tempo real, reconhecendo, até o momento, inglês, francês, italiano e espanhol. O WhatsApp também oferece suporte ao dispositivo.

Os óculos, que estão em sua segunda geração, não podem ser comprados no Brasil. Sua nova geração, chamada Hypernova, deve ser lançada ainda em 2025, custando cerca de US$ 800 e com capacidade de fazer projeções na lente ou hologramas, além de compreender gestos.

