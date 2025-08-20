Após se envolver em acidente com Bia Miranda, Gato Preto paga fiança e deixa delegacia
Influenciador se envolveu em um acidente de trânsito em SP e foi liberado após pagar fiança
Publicado: 20/08/2025 às 16:50
Bia Miranda e Gato Preto (Reprodução/Redes sociais )
Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, foi liberado após pagar fiança na Delegacia de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, onde permaneceu detido por menos de três horas. Ele foi preso depois de se envolver em um acidente de trânsito com Bia Miranda na Avenida Faria Lima, uma das vias mais movimentadas da capital.
O vídeo de uma câmera de segurança mostra que ele avança o sinal vermelho e colide o carro de luxo que dirigia, avaliado em mais de R$ 1 milhão, contra outro veículo. No momento do acidente, ele estava acompanhado da namorada, a ex-Fazenda Bia Miranda. A prisão ocorreu porque Gato Preto tentou deixar o local sem prestar socorro.
O influenciador chegou à delegacia pouco depois das 12h, passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML) e deixou a unidade na companhia de um advogado, após o pagamento da fiança. Diante da imprensa, limitou-se a dizer que é inocente.
