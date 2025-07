Cantor gospel João Igor é baleado por PM em terminal de São Paulo

Cantor foi baleado dentro do Terminal Rodoviário Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo

Cantor foi baleado nesta quarta-feira (30) (Reprodução )

O cantor gospel João Igor foi baleado nesta quarta-feira (30) por um policial militar dentro do Terminal Rodoviário Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo.

Em entrevista à TV Globo, a empresária do cantor afirmou que João Igor teria sido confundido por policiais após uma tentativa de agressão dentro de um ônibus, onde um passageiro teria tentado pegar a arma de um policial, que reagiu.

A Socicam, que administra o terminal, informou que a ação ocorreu no interior de um ônibus intermunicipal que estava na plataforma de embarque da rodoviária.

Sem detalhar o que realmente ocorreu, a Sala de Imprensa da PM informou que houve o envolvimento de um policial militar, e que o homem baleado foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa. Foi afirmado ainda, que o cantor não corre risco de vida.

Com quase 1 milhão de seguidores no Instagram, o cantor ficou famoso após um encontro inusitado com a influenciadora Fernanda Ganzarolli viralizar nas redes sociais.