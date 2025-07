Dirigido por Bárbara Paz, 'Rua do Pescador Nº 6' rememora desastre do Rio Grande do Sul

Documentário 'Rua do Pescador Nº 6' foi exibido na Mostra de Longas Ambientais do 3º Bonito Cinesur — Festival de Cinema Sul-Americano, no Mato Grosso do Sul

(Foto: Diego Cardoso)

A natureza se avolumando em toda sua força de impacto visual e sonoro dão início ao documentário Rua do Pescador Nº 6, dirigido pela atriz e cineasta Bárbara Paz. Exibido na Mostra de Longas Ambientais do 3º Bonito Cinesur – Festival de Cinema Sul-Americano, no Mato Grosso do Sul, o filme relembra, através de poderosas e assustadoras imagens em preto e branco, a catástrofe que acometeu 95% das cidades do Rio Grande do Sul em 2024.

À medida em que revela, no prólogo, a fúria das águas e a devastação que ela é capaz de provocar, a narrativa vai se aproximando das pessoas afetadas pelas enchentes, das tentativas de resgate dos animais e, após a água baixar, também as memórias que se transformaram em escombros. Inicialmente sem verba e com uma equipe de seis pessoas, algumas delas que estavam ilhadas em Porto Alegre, Rua do Pescador Nº 6 foi filmado como uma operação de guerrilha e, na montagem final, juntou essas gravações lideradas por Bárbara com arquivos da última grande enchente na região, em 1941, além de imagens que marcaram a cobertura jornalística.

Documentário foi rodado com equipe de seis pessoas durante catástrofe ocorrida em maio de 2024 (crédito: Divulgação )

“Eu senti que precisava registrar aquilo enquanto estava acontecendo. É um documento histórico que tem de ser mostrado para que não aconteça de novo. Só no ano passado, passamos por cerca de 150 desastres climáticos no mundo”, alerta. “Decidi usar o preto e branco porque minha proposta é um ensaio sobre a tragédia e tragédia não tem cor. A gente faz um distanciamento e consegue enxergar por um outro prisma aquilo tudo”, explica.

Assim como no seu aclamado doc anterior, Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou, em que registrou os últimos momentos do seu marido, o cineasta argentino Hector Babenco, Bárbara opta por uma abordagem pessoal, poética e sensorial e evita transformar Rua do Pescador Nº 6 em uma reportagem. “Não queria usar letreiros e legendas, ou que eles ficassem falando deles. Queria mostrá-los, de dentro para fora. As imagens e os silêncios são muito importantes para o meu cinema”, comenta.

(crédito: Divulgação)

Com todo o horror presente na tela, o filme não é uma tese do fim do mundo, mas um aceno para a esperança pela transformação – que só é possível, versa Bárbara, se a gente atentar para o agora. “Há uma nova era chegando e torçamos para que seja cada vez mais do lado da sustentabilidade”, reforça à imprensa durante o festival, que segue até o sábado (2).