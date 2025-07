Dona Jacira, mãe de Emicida e Fióti, morreu sem ver a disputa entre eles terminar

A causa da morte de Dona Jacira não foi divulgada (Reprodução/Redes sociais )

Dona Jacira, mãe do rapper Emicida e do empresário Evandro Fióti, morreu antes de ver a disputa judicial entre os irmãos terminar. Ela morreu nesta segunda-feira (28/7), aos 60 anos, em São Paulo.

Emicida e Fióti se envolveram em uma disputa judicial envolvendo o Laboratório Fantasma, empresa que ambos administraram por 16 anos. O caso envolve divergências societárias e alegações de descumprimento contratual.

A crise começou em novembro de 2024, quando Emicida pediu a saída de Fióti do quadro societário. No mês seguinte, um acordo foi assinado formalizando o desligamento. No entanto, Fióti afirma que os termos não foram respeitados, levando a questão para a Justiça.



Confira as informações completas no Metrópoles.