Um ano após a inauguração, Sal & Brasa Jardins consolida sofisticação

Jardins, unidade do grupo Sal & Brasa no Recife, celebra um ano de fundação em fase de expansão que une sofisticação e sabor

Restaurante Sal & Brasa Jardins (Foto: Divulgação)

Na Avenida Rui Barbosa, o tempo parece caminhar mais devagar. Entre casarões de arquitetura imponente, sobram vestígios de um Recife marcado pelos ciclos do açúcar, do algodão e das exportações agrícolas. É nesse cenário que o Sal & Brasa Jardins completa seu primeiro ano de funcionamento, ocupando um palacete dos anos 1950 que pertenceu à tradicional família Baptista da Silva, resgatando a elegância da época na preservação da arquitetura e na experiência gastronômica marcada por cortes nobres.



Logo na entrada, a impressão é de cruzar um túnel do tempo. Os ladrilhos originais, as portas altas e os detalhes arquitetônicos mantêm viva a memória da casa. Em poucos passos, no entanto, o cenário muda: quatro salões de eventos amplos, ambientação contemporânea e uma estrutura completa para receber até 400 pessoas revelam o presente e o projeto que o grupo Sal & Brasa trouxe para o Recife.



Batizada de Jardins, em meio às ruas arborizadas da Zona Norte, a filial recifense é a primeira da rede a investir no modelo sofisticado de churrascaria. O restaurante propõe um encontro entre o charme do passado e os padrões da alta culinária. “O objetivo é nos tornarmos referência em gastronomia premium no Nordeste e inspirar futuras expansões”, explica Mauro Maciel, sócio do restaurante.



Entre os elementos que reforçam essa combinação entre tradição e sofisticação está a Parrilla Argentina, um dos destaques do restaurante. É nela que são preparados cortes nobres como o Steak SB, Bombom Red Angus, Baby Beef, Angus Beef, Beef de Chorizo, Beef do Vazio, Assado de Tiras, Flat Iron, entre outros exclusivos, pensados para uma experiência de alto padrão. ”Nossas carnes são sempre servidas ao gosto do cliente e preparadas na hora”, garante Mauro, que também destaca o buffet com frutos do mar, saladas e uma seleção de drinks especiais como parte do diferencial da casa.



Essa é a culminância de uma jornada que começou quatro décadas atrás. Fundada por quatro amigos gaúchos que, nos anos 1980, deixaram o Sul para trabalhar em churrascarias do Rio e São Paulo, a marca abriu sua primeira unidade em 1993, em São José do Rio Preto (SP), dando início à expansão pelo país. Recife, que recebeu uma das primeiras filiais fora do eixo Sul-Sudeste em 2007, retoma o protagonismo de uma expansão que mistura memória e sabor.

Para Valdemir Baldissera, um dos fundadores da marca, o sucesso dessa trajetória de mais de trinta anos deve muito ao público pernambucano e agora é hora de retribuir todo o carinho. “O Sal & Brasa Recife representa muito do que a gente construiu até aqui. A confiança dos nossos clientes fez toda a diferença nessa caminhada”. Assim, no tempo desacelerado da Rui Barbosa, Recife escreve um novo capítulo de sabor e memória.