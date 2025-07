Armando Fuentes canta grandes sucessos de Luis Miguel no Recife

Armando Fuentes, artista venezuelano radicado no Recife, celebra Luis Miguel, ícone da música latina, no Manhattan Café Theatro

Cantor venezuelano Armando Fuentes (Foto: Divulgação)

O venezuelano Armando Fuentes, que mora no Recife, traz à cidade a turnê Uma Viagem Pelas Américas, um tributo ao ícone mexicano Luis Miguel. O show acontece no Manhattan Café Theatro, nesta sexta-feira (25), às 20h.

O espetáculo promete levar o público a uma jornada pelos grandes sucessos do Sol de México e pela rica cultura musical das Américas. Canções emblemáticas, reconhecidas pela excelência em melodia e letras, darão o ritmo da noite.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manhattan Cafe? Theatro (@manhattancafetheatro)

Reconhecido pela força vocal e interpretação apaixonada, Fuentes estará acompanhado por um time de músicos experientes: Caio Covosk (piano), Márcio Scooby (baixo), Bené Sena (violão de aço), Frederico Diório (violão de nylon), Ademário Ferreira (congas e guiro), Janilson Ferreira (bongo e clave), André Botelho (timbal) e Pedro Torres (bateria). Juntos, recriarão a magia dos shows originais de Luis Miguel.

“Me sinto muito honrado por voltar ao Recife, onde existe um público que conhece música internacional e valoriza shows de qualidade. A oportunidade de me apresentar no palco do Manhattan, que já recebeu grandes artistas do Brasil e do mundo, me traz muita satisfação. E cantar em tributo a Luis Miguel é, sem dúvida, um privilégio único”, afirma Fuentes.