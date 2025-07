'Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil' terá sessão no Cinema São Luiz

Filme infantil 'Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil' mistura animação, live-action e fantoches para falar da importância do meio ambiente para os pequenos

(Divulgação)

Entra em cartaz nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (24) o filme infantil Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil, com direção de João Amorim, que chega ao Recife em sessão do Cinema São Luiz neste domingo (27), às 11h.

O longa mistura animação, live-action e fantoches e acompanha os irmãos Thiago e Ísis que percorrem três biomas brasileiros ao lado do pai e precisam ajudar um animal em risco em cada uma das paradas, revelando a importância do Cerrado, do Pantanal e da Mata Atlântica.

(crédito: Divulgação)

As canções originais da aventura estarão disponíveis no Spotify e a história também chega às livrarias pela Editora Franco, expandindo o universo desses personagens para além das telas.

O lançamento comercial do filme ocorre após uma bem-sucedida trajetória em 25 festivais brasileiros e internacionais, onde garantiu sete prêmios, incluindo o de Melhor Filme Infantojuvenil, no FESTin; Melhor Longa-Metragem Documentário Ambiental, no New York Documentary Film Awards 2024; e Melhor Diretor de Longa-Metragem, no Portugal Indie Film Festival 2024.

(crédito: Divulgação)