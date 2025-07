Ozzy morreu 17 dias após show de despedida que arrecadou mais de R$ 1 bi para caridade

Foto com parte dos artistas que participaram do evento Back to the Beginning (Reprodução/Redes sociais)

Ozzy Osbourne, lendário vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath, morreu na tarde desta terça-feira (22), aos 76 anos. De acordo com familiares, o vocalista estava "com sua família e cercado de amor".

No último dia 5 de julho, Ozzy fez sua despedida com o Black Sabbath no evento Back to the Beginning, que aconteceu em Birmingham, na Inglaterra. O show histórico contou com a participação de outras grandes bandas como Metallica, Guns N' Roses e Alice in Chains, além de outros artistas como Steven Tyler (Aerosmith), Chad Smith (Red Hot Chilli Peppers), Travis Barker (Blink-182) e Tom Morello (Rage Against the Machine).

Morello foi o responsável por compartilhar a informação de que o show arrecadou em torno de U$ 200 milhões (equivalente a R$ 1 bilhão) em fundos de caridade para três organizações. As instituições escolhidas foram a Cure Parkinson's, Birmingham Children's Hospital e Acorn Children's Hospice.

Ainda segundo o guitarrista, o objetivo do show não era "apenas criar o melhor dia da história do heavy metal". "Arrecadamos muito dinheiro para uma grande causa, e muitos músicos, bandas e fãs incríveis do mundo todo prestaram homenagem aos maiores de todos os tempos", escreveu Morello.

Cerca de 40 mil pessoas compareceram ao evento e mais de 5 milhões assistiram ao show online.