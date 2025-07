Justiça do Rio de Janeiro determina prisão de Oruam

Oruam (Reprodução)

Um mandado de prisão contra Oruam foi expedido pela Justiça do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (22). As informações são do g1.

O rapper foi indiciado por seis crimes após impedir, na noite desta segunda-feira (21), a apreensão de um adolescente procurado por roubo.

De acordo com o secretário Felipe Curi, chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Oruam, acompanhado por um grupo de amigos, atacou e frustrou o cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra o menor infrator.

Na ocasião, uma equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes foi informada de que o adolescente de 17 anos, conhecido como Menor Piu e considerado um dos maiores ladrões de veículos do Estado, estava escondido na casa de Oruam.

A equipe obteve um mandado judicial de busca e apreensão do menor e, por ser noite, esperou que ele saísse da casa de Oruam para fazer a abordagem. Ainda conforme o relato da polícia, ao perceber a movimentação dos policiais, Oruam fez postagens em suas redes sociais pedindo ajuda em favor do suspeito.

Segundo a PCERJ, ao sair da casa, junto com outras quatro pessoas, o menor foi abordado pelos agentes, tendo sido anunciada a apreensão dele e dos bens que levava, um celular e um cordão. Durante a abordagem, Oruam e mais oito pessoas surgiram na varanda da casa, proferiram xingamentos e atacaram os agentes com pedras, vindo a ferir um dos policiais.

1 / 2 2 / 2 < >

Em entrevista ao Bom Dia Rio, Curi classificou Oruam como “um marginal, bandido, delinquente, criminoso e associado para o tráfico — um bandido da pior espécie”. O rapper foi indiciado por tráfico, associação ao tráfico, lesão corporal, resistência qualificada, dano ao patrimônio público e desacato.

“Se havia alguma dúvida de que o Oruam seria um artista periférico ou um marginal da pior espécie, hoje nós temos certeza de que se trata de um criminoso faccionado, ligado ao Comando Vermelho, facção que o pai dele, o Marcinho VP, controla a distância de fora do estado, mesmo estando preso em presídio federal”, disse o secretário.

Ao g1, a defesa de Oruam afirmou não ter tido acesso ao inquérito policial até o momento, e que, por isso, não vai se manifestar.

Com informações do Estadão Conteúdo.