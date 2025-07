Mayana Neiva fará show no Festival de Inverno de Garanhuns

Atriz e cantora Mayana Neiva se apresenta no dia 21 de julho no FIG, com o show 'Tá Tudo Aqui Dentro'

No dia 21 de julho, a cantora e atriz Mayana Neiva estará no palco do Festival de Inverno de Garanhuns apresentando o show Tá Tudo Aqui Dentro — que dá título ao álbum da artista — e também faz uma grande homenagem às mulheres. Mayana revisita as suas raízes nordestinas com uma produção cosmopolita latino-americana, e apresenta faixas autorais, além de influências que marcaram a sua carreira e muita poesia de cordel.

O show também traz homenagens a grandes compositoras da cultura brasileira como Anastácia e Glorinha Gadelha, bem como enaltece algumas intérpretes nordestinas que são referência no cenário brasileiro musical, como Elba Ramalho e Amelinha. “É uma honra para mim poder levar a cultura nordestina para todo o país”, diz Mayana. Ela também canta a compositora nordestina da atualidade Ylana Queiroga, e a cordelista Juliana Soares, além de Violeta Parra e Mercedes Sosa, num arranjo único de Volver a los 17.

No palco, Ed Woski na guitarra, Cosme Vieira no acordeon, Mayara Almeida no saxofone tenor, Daniel Baraúna na voz e percussão, Bruno Marques na bateria e Anderson Ramos no piano.

