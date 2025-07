Lucas Lucco e o pai são indiciados por fraude na venda de carros de luxo; cantor nega

Após participação em Sol nascente, Lucas Lucco ganha novo papel. Foto: Globo/Divulgação ()

Lucas Lucco se pronunciou nessa quarta-feira, 17, após ser indiciado por suspeita de fraude na venda de carros de luxo, junto do pai, Paulo Roberto de Oliveira, na 3ª Delegacia da Polícia Civil de Goiás.

O cantor e o pai, além do suposto advogado, foram indiciados por associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica e documental, de acordo com o SBT News.

Em nota divulgada à imprensa, a assessoria comenta: "O cantor Lucas Lucco foi surpreendido na manhã desta quarta-feira, 16, com notícias de canais da imprensa de Goiânia, no sentido de que ele e seu pai Paulo Roberto de Oliveira teriam sido indiciados por estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa."

O caso também envolveu um suposto advogado, que segundo informações da polícia tentou aplicar um golpe em um empresário do ramo automobilístico. A denúncia aponta que os três teriam tentado negociar um veículo raro em troca de outros dois que seriam de posse do cantor. Entretanto, os dois modelos da Porsche, pertencentes a Lucco, estariam inadimplentes.



O Estadão entrou em contato com o delegado Manoel Borges, responsável pela 3ª Delegacia da Polícia Civil de Goiás, sem retorno. O espaço permanece aberto.

"A partir do acesso que a assessoria jurídica do cantor teve ao relatório final do inquérito policial, informa-se, desde já, que Lucas Lucco e seu pai jamais participaram dos crimes perpetrados pelo suposto profissional", prossegue comunicado emitido pela defesa do artista.

"Em verdade, Lucas Lucco e Paulo Roberto foram vítimas do falso advogado, que engendrou um plano criminoso fraudulento, incluindo falsificação de assinatura digital do cantor, falsificação de documentos perante a Justiça do Estado de Goiás e outros artifícios."

"Lucas Lucco e seu pai sofreram grande prejuízo financeiro após as manobras criminosas, visto que, no momento, não estão na posse/propriedade de veículo algum", finaliza a nota.