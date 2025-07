Emmy 2025: Confira a lista de indicados à 77ª edição da premiação

'Ruptura', 'Pinguim', 'O Estúdio' e 'The White Lotus' são as séries líderes de indicações ao Emmy 2025

//caption-pro.com (Foto: Michael Buckner)

A mais importante premiação da televisão norte-americana, o Emmy, anunciou nesta terça-feira (15) as indicações da sua 77ª edição, cuja cerimônia está marcada para o dia 14 de setembro, em Los Angeles.

A aclamada Ruptura, da Apple TV, já cotada como uma das favoritas da temporada, saiu na frente com um total de 27 nomeações, seguida por Pinguim (Max), indicada em 24 categorias, e por O Estúdio (Apple TV) e The White Lotus (Max), cada uma indicada em 23.

Um dos maiores destaques de 2025 até o momento e fenômeno de visualizações da Netflix, a minissérie Adolescência apareceu com oito indicações, incluindo uma nomeação histórica para o jovem de 15 anos Owen Cooper, que interpreta o menino acusado de matar uma colega da escola. Ele se tornou a pessoa mais jovem a concorrer à categoria de Melhor Ator em Minissérie.

O diretor Martin Scorsese recebeu a sua primeira indicação da carreira por um trabalho de atuação, pela série O Estúdio, e sua reação ao saber da notícia repercutiu nas redes sociais através de sua filha, Francesca Scorsese.

Confira abaixo a lista completa de indicações ao Emmy 2025:

MELHOR SÉRIE DE DRAMA

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Ruptura

Slow Horses

The White Lotus

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE DRAMA

Kathy Bates - Matlock

Sharon Horgan - Bad Sisters

Britt Lower - Ruptura

Bella Ramsey - The Last of Us

Keri Russell - The Diplomat

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE DRAMA

Sterling K. Brown - Paradise

Gary Oldman - Slow Horses

Pedro Pascal - The Last of Us

Adam Scott - Ruptura

Noah Wyle - The Pitt

MELHOR DIREÇÃO EM SÉRIE DE DRAMA

Janus Metz - Andor

Amanda Marsalis - The Pitt

John Wells - The Pitt

Jessica Lee Gagné - Ruptura

Ben Stiller - Ruptura

Adam Randall - Slow Horses

Mike White - The White Lotus

MELHOR ROTEIRO EM SÉRIE DE DRAMA

Dan Gilroy - Andor

Joe Sachs - The Pitt

R. Scott Gemmill - The Pitt

Dan Erickson - Ruptura

Will Smith - Slow Horses

Mike White - The White Lotus

MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Ninguém Quer

Only Murders in the Building

Shrinking

O Estúdio

What We Do in the Shadows

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA

Adam Brody - Ninguém Quer

Seth Rogen - The Studio

Jason Segel - Shrinking

Martin Short - Only Murders in the Building

Jeremy Allen White - The Bear

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA

Uzo Aduba - The Residence

Kristen Bell - Ninguém Quer

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Ayo Edebiri - The Bear

Jean Smart - Hacks

MELHOR DIREÇÃO EM SÉRIE DE COMÉDIA

Ayo Edebiri - The Bear

Lucia Aniello - Hacks

James Burrows - Mid-Century Modern

Nathan Fielder - O Ensaio

Seth Rogen e Evan Goldberg - O Estúdio

MELHOR ROTEIRO EM SÉRIE DE COMÉDIA

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky - Hacks

Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton, Eric Notarnicola - O Ensaio

Hannah Bos, Paul Thureen, Bridget Everett - Somebody Somewhere

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - O Estúdio

Sam Johnson, Sarah Naftalis e Paul Simms - What we Do in the Shadows

MELHOR MINISSÉRIE

Adolescência

Black Mirror

Morrendo por Sexo

Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos pais

Pinguim

MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE

Cate Blanchett - Disclaimer

Meghann Fahy - Sirens

Rashida Jones - Black Mirror

Michelle Williams - Morrendo por Sexo

Cristin Milioti - Pinguim

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE

Colin Farrell - Pinguim

Stephen Graham - Adolescência

Jake Gyllenhaal - Acima de Qualquer Suspeita

Bryan Tyree Henry - Ladrões de Drogas

Cooper Koch - Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais

MELHOR DIREÇÃO EM MINISSÉRIE

Philip Barantini - Adolescência

Helen Shaver - Pinguim

Jennifer Getzinger - Pinguim

Nicole Kassell - Sirens

Lesli Linka Glatter - Zero Day

MELHOR ROTEIRO EM MINISSÉRIE

Jack Thorne, Stephen Graham - Adolescência

Charlie Brooker, Bisha K. Ali - Black mirror

Kim Rosenstock, Elizabeth Meriwether - Morrendo por Sexo

Lauren LeFranc - Pinguim

Joshua Zetumer - Say Nothing

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM MINISSÉRIE

Javier Barden - Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez

Bill Camp - Acima de Qualquer Suspeita

Owen Cooper - Adolescência

Rob Delaney - Morrendo por Sexo

Peter Sarsgaard - Acima de Qualquer Suspeita

Ashley Walters - Adolescência

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM MINISSÉRIE

Erin Doherty - Adolescência

Ruth Negga - Acima de Qualquer Suspeita

Deirdre O'Connell - Pinguim

Chloë Sevigny - Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez

Jenny Slate - Morrendo por Sexo

Christine Tremarco - Adolescência

MELHOR TALK SHOW

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live

The Late Show With Stephen Colbert

MELHOR ATOR CONVIDADO EM SÉRIE DE COMÉDIA

Bryan Cranston - O Estúdio

Martin Scorsese - O Estúdio

Ron Howard - O Estúdio

Anthony Mackie - O Estúdio

Dave Franco - O Estúdio

Jon Bernthal - The Bear

MELHOR ATRIZ CONVIDADA EM SÉRIE DE COMÉDIA



Julianne Nicholson - Hacks

Jamie Lee Curtis - The Bear

Cynthia Erivo - Poker Face

Olivia Colman - The Bear

Zoe Kravitz - O Estúdio

Robby Hoffman - Hacks

MELHOR PROGRAMA DE COMPETIÇÃO

The Traitors

RuPauls Drag Race

The Amazing Race

Survivor

Top Chef





MELHOR FILME PARA TELEVISÃO

Bridget Jones, Louca pelo Garoto

The Gorge

Mountainhead

Nonnas

Rebel Ridge