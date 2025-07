Curso gratuito estimula novas vozes do cinema em Pernambuco

A cineasta Sandra Ribeiro coordena a ONG Aurora Filmes (Divulgação)

Desde 2006, a ONG Aurora Filmes vem fazendo um trabalho formativo de destaque e pioneirismo no audiovisual pernambucano, oferecendo o primeiro curso completo de cinema do estado, antes mesmo da criação da graduação da UFPE. Com coordenação da cineasta Sandra Ribeiro, o projeto acaba de abrir inscrições gratuitas para o Curso de Formação em Cinema, que será realizado no Espaço Cultural Aurora Filmes, na Rua da Aurora, nos turnos da tarde e da noite.

O programa, que começa em agosto e tem duração prevista para seis meses, com a presença de professores atuantes no mercado, aborda todas as etapas da produção cinematográfica. A primeira dela é voltada para a história do cinema. Na sequência, os alunos vão ter aula de roteiro cinematográfico, a partir da qual escreverão um roteiro próprio para, em cima dele, desenvolver as etapas seguintes, que envolvem o aprendizado na operação da câmera e do som. Ao final, o curso focará em direção, momento em que os alunos finalmente vão filmar o roteiro que escreveram, além de edita-lo para, então, poder exibi-lo em uma sala de cinema.

A própria Sandra Ribeiro e profissionais como os cineastas Adriano Portela e Adelina Pontual, o diretor e fotógrafo Paulo Cristovão, o técnico de som direto Xisto Ramos, a diretora de arte e cenógrafa Sephora Silva e o especialista em maquiagem Gedson Moreno formam o corpo de professores, que conduzirá as atividades.

Em conversa com o Viver, a coordenadora do projeto ressalta que o momento para incentivar a formação e produção audiovisual não poderia ser melhor. “O nosso cinema está bombando em vários cantos do Brasil”, destaca Sandra. “Depois do trabalho concluído, nós sempre indicamos os alunos para empresas que trabalham com audiovisual ou para outras ONGs”, enfatiza.