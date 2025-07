Morre Jean Claude-Bernadet, crítico e ícone do cinema brasileiro, aos 88 anos

O belga Jean-Claude Bernardet (Divulgação)

Um dos mais relevantes críticos do cinema nacional, o professor Jean-Claude Bernardet morreu na manhã deste sábado (12), aos 88 anos de idade. Também conhecido como ator, diretor, roteirista e escritor, ele será velado na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

Bernardet não teve a causa de sua morte divulgada, mas enfrentava problemas relacionados ao vírus HIV e convivia também com um câncer de próstata reincidente, optando por não se submeter a tratamentos agressivos como quimioterapia. Ele também lidava com uma degeneração ocular que afetava sua visão.

Mesmo afastado das atividades públicas nos últimos anos por razões de saúde, o crítico e artista se manteve ativo em projetos culturais, atuou em filmes, escreveu livros e participou de debates sobre cinema.

História

Nascido em Charleroi, Bélgica, em 1936, Jean-Claude Bernardet chegou ao Brasil em 1949. Naturalizou-se brasileiro e fez de São Paulo seu principal território de atuação intelectual. Na juventude, participou ativamente do movimento cineclubista e logo se destacou como crítico de cinema, escrevendo para o suplemento literário do jornal O Estado de São Paulo.

No campo teórico, teve sua primeira grande contribuição registrada em 1967, com a publicação do livro "Brasil em Tempo de Cinema", em que analisou o Cinema Novo a partir de uma perspectiva crítica e inovadora. Ao longo da carreira, publicou cerca de 25 livros, contando com ensaios e obras de ficção.

Como roteirista e diretor, colabotou com cineastas como Joaquim Pedro de Andrade, Carlos Reichenbach, Andrea Tonacci e Adirley Queirós. Bernardet também foi professor da Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade de São Paulo (USP), nas quais contribuiu para formar gerações de críticos e cineastas.

"É com profundo pesar que a Cinemateca Brasileira recebe a triste notícia do falecimento de Jean-Claude Bernardet, figura central e incontornável do pensamento e da produção cultural brasileira, na historiografia do cinema nacional e parceiro fundamental da construção da Cinemateca", lamentou a Cinemateca Brasileira, por meio de nota divulgada em suas redes sociais.