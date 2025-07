Edu Guedes teve órgão removido em cirurgia para retirada de tumor

Edu Guedes apareceu nas redes sociais pela primeira vez após o diagnóstico de câncer e falou sobre as cirurgias que precisou fazer

Edu Guedes é diagnosticado com câncer e passa por cirurgia, diz site (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Edu Guedes apareceu pela primeira vez nas redes sociais após o diagnóstico de câncer no pâncreas. O chefe de cozinha e apresentador comentou sobre o procedimento cirúrgico que fez e revelou que precisou remover a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço, em vídeo compartilhado nas redes sociais.

O apresentador revelou que no primeiro momento fez um procedimento para a retirada de uma pedra no rim que tinha descido para o canal. Outros exames teriam detectado outros cálculos nos dois rins e um tumor de 2 cm no pâncreas.

Ele então passou por duas cirurgias para os rins “estarem bons e fortes numa cirurgia mais delicada”, segundo revelou Edu. No procedimento contra o câncer, os médicos retiraram a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço.