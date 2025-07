Festival de Gramado divulga os filmes da competição de longas

'A Natureza das Coisas Invisíveis', 'Sonhar com Leões', 'Cinco Tipos de Medo', 'Nó', 'Querido Mundo' e 'Papagaios' são os filmes selecionados para a Mostra Competitiva de Longas-Metragens (Divulgação)

O 53º Festival de Cinema de Gramado divulgou, em coletiva de imprensa, os longas-metragens brasileiros de ficção que vão concorrer aos Kikitos na edição de 2025. Foram divulgados ainda os curtas-metragens gaúchos selecionados para o Prêmio Assembleia Legislava e os agraciados com o Troféu Leonardo Machado e os Prêmios IECINE. O evento acontece em agosto, entre os dias 13 e 24.

Os seis longas selecionados para a competição foram:

A Natureza das Coisas Invisíveis (DF), de Rafaela Camelo

Cinco Tipos de Medo (MT), de Bruno Bini

Nó (PR), de Laís Melo

Papagaios (RJ), de Douglas Soares

Querido Mundo (RJ), de Miguel Falabella

Sonhar com Leões (SP), de Paolo Marinou-Blanco

Dirigido pelo pernambucano Gabriel Mascaro, O Último Azul, premiado no Festival de Berlim com o Urso de Prata, será o filme de abertura desta edição do festival, fora de competição.

Os curadores, Marcos Santuário e Camila Morgado, falaram na coletiva sobre as escolhas deste ano. “Nesta seleção de obras, reunidas sob o olhar atento de uma curadoria comprometida com a pluralidade, a urgência e a sensibilidade, apresentamos um panorama potente do cinema atual. Os seis filmes compõem uma amostra vibrante e necessária de narravas que dialogam com o presente, sem abrir mão da complexidade humana e estética”, comentou Marcos Santuario.

“Não foi uma tarefa simples [escolher esses seis tulos], pois vimos muitos trabalhos criavos, poderosos e com vozes próprias, que reafirmam a força do nosso audiovisual e da nossa cultura. Buscamos selecionar obras que apostam na diversidade de temas, linguagens, territórios, gêneros e nos convidam a refletir. São filmes com marcas autorais que provocam, sensibilizam e, acima de tudo, nos representam, ressaltou Camila Morgado, que estreia este ano na curadoria.

Entre os curtas gaúchos, a lista de selecionados inclui 18 títulos. São eles:

- Bom Dia, Maika! (Santa Cruz do Sul), de Eddy Ramos

- O Correspondente (Santo Antônio da Patrulha), de Thali Barkoski e Bruno Barcelos

- E Depois de Fevereiro (São Leopoldo), de Crystom Afronário

- Enfim S.O.S. (Porto Alegre), de Zaracla

- Estudos Sobre a Vida em Rede (Lajeado), de Tuane Eggers

- Fuá: O Sonho (Canela), de Viviane Jag Fej Farias e Amallia Brandolff

- Gambá (Teutônia), de Maciel Fischer

- Imigrante/Habitante (Porto Alegre), de Cassio Tolpolar

- O Jogo (Pelotas), de Alexandre Maos Meireles e Chico Maximila

- Mãe da Manhã (Porto Alegre), de Clara Trevisan

- Nhemongarai (Porto Alegre), de Jorge Morinico e Hopi Chapman

- Perro! (São Leopoldo), de Aleksia Dias e João Pedro Fiuza

- O Pintor (Santa Cruz do Sul), de Victor Caslhos