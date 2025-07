'O Último Azul' será exibido no Festival de Cinema de Karlovy Vary, na República Tcheca

(Foto: Guillermo Gaza)

Selecionado para mais de 40 festivais ao redor do mundo, O Último Azul, de Gabriel Mascaro, será exibido, fora de competição, no Festival de Cinema de Karlovy Vary (KVIFF), na República Tcheca, nesta sexta-feira e nos dias 6 e 9 de julho, na Mostra Horizontes, voltada para filmes contemporâneos de destaque.

O festival dá visibilidade para filmes independentes e já premiou filmes brasileiros como Barravento, de Glauber Rocha, e Eu, Tu, Eles, de Andrucha Waddington.

“A linda carreira do filme nos festivais confirma cada vez mais a vocação universal do filme em se comunicar com um público amplo. É muito especial ver um filme tão brasileiro ser ao mesmo tempo tão universal”, ressalta Gabriel Mascaro.

Premiado com o Urso de Prata, do Grande Prêmio do Júri, na 75ª edição do Festival de Berlim, O Último Azul é protagonizado por Denise Weinberg, com Rodrigo Santoro, Adanilo e a atriz cubana Miriam Socarrás no elenco. A estreia nos cinemas do Brasil está marcada para 28 de agosto.

A trama de O Último Azul é situada na Amazônia, em um Brasil quase distópico, onde o governo transfere idosos para uma colônia habitacional em que vão “desfrutar” seus últimos anos de vida. Antes de seu exílio compulsório, Tereza (Denise), uma mulher de 77 anos, embarca em uma jornada para realizar seu último desejo.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter nesta última quinta-feira (3), Gabriel destaca o papel do Estado em sua história: “Eu queria construir um Estado que, ao invés de ser uma caricatura de vilão, tivesse uma maneira ‘elegante’ de tentar vender a ideia de que está fazendo algo nobre. Escolhi criar um Estado autocrático astuto, que profana o eufemismo e celebra publicamente os idosos enquanto, ao mesmo tempo, aliena seus corpos”.

O longa participou do Shanghai International Film Festival, na China, com a presença do diretor, além de ter sido anunciado como o filme de abertura da 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que vai ocorrer entre 13 e 23 de agosto de 2025.

O Último Azul também recebeu dois prêmios no Festival de Guadalajara, no México: Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção e o Prêmio Maguey de Melhor Interpretação para Denise Weinberg; e esteve entre os dez seletos filmes que participaram do Sydney Film Festival, na Austrália, ao lado de outro longa brasileiro, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho.